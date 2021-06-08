Как правильно выбрать мужчину по темпераменту: три секрета крепких отношений и одна история с печальным концом

По мнению психологов, во взаимоотношениях партнеров большую роль играет тип темперамента каждого из них. Если он жизнерадостный непоседа, которого постоянно тянет на приключения, а она спокойная, домашняя, необщительная, могут ли они ужиться вместе и создать крепкую семью? Специалисты не исключают и такого развития событий.

Четыре типа темперамента

Психологи выделяют четыре типа темперамента:

Холерик. Для него характерны вспыльчивость, решительность, эмоциональная реакция на происходящее. У него острый язычок, но он не обидчив, умеет быстро прощать. Влюбляется быстро, чрезмерно ревнив, устраивает скандалы.Сангвиник. Он является отъявленным оптимистом, балагуром и душой компании. Легко сходится с людьми, рассудителен и деловит. Хотя в любви иногда может проявлять ветреность, любит побаловать вторую половину, делает сюрпризы.Флегматик. Он отличается спокойствием, размеренностью и рассудительностью, всегда действует по плану. При налаживании контактов испытывает сложности. Обидчив, разрывает отношения раз и навсегда. При этом является человеком надежным, верным, прекрасный семьянин.Меланхолик. Тонко чувствующий, ранимый тип. Плохо переносит ссоры и агрессию. Осторожен, деликатен, не уверен в себе. Знакомится с трудом, переживает сильно и долго. В отношениях весьма романтичен и готов на все ради партнера.

Специалисты разъясняют, какие партнеры больше всего подходят друг другу по темпераменту. Но сначала рассмотрим реальную историю, у которой был печальный конец.

Печальная история женщины-холерика и мужчины-меланхолика

Ирина является творческим человеком, холериком с бурным темпераментом, креативными придумками и необычайным полетом фантазии. Ей хочется веселья, праздника, красивых жестов со стороны партнера, необычных сюрпризов. Но нередко ее эмоции зашкаливают, и ей, как она считала, нужен более спокойный, рассудительный партнер. Когда Ирина встретила Валерия, она подумала, что он – именно тот человек, который ей подходит.

Он стеснителен, деликатен, но при этом неисправимый романтик, который уделял девушке много внимания, делал ей необычные подарки, восхищался ею. Все бы хорошо, но для меланхолического типа мужчины противопоказаны постоянные перемены в настроении избранницы, ее бурное выражение чувств и частые ссоры по пустякам. И партнерам, как это ни печально, пришлось расстаться, хотя они успели привязаться друг к другу.

Совместимость темпераментов

Вот какие варианты совместимости-несовместимости предлагают психологи:

Женщине-холерику они предлагают создать гармоничную пару с мужчиной-холериком. Хотя между ними и будут вспыхивать бурные ссоры, помирившись, они всегда смогут договориться, так как прекрасно понимают друг друга. А вот совместимость с мужчиной-меланхоликом довольно проблематична, как это видно из приведенной истории. Ему не под силу пережить перепады ее настроения и постоянные эмоциональные всплески.Для женщины-сангвиника мужчина-меланхолик, напротив, очень даже подходит. Главное – отвечать на его нежность, доброту и заботу. Но мужчина-флегматик даме-сангвинику противопоказан. Он не умеет проявлять инициативу, что делает его скучным для партнерши.Худшим выбором для дамы флегматического темперамента будет такой представитель сильного пола, как сангвиник. Ей нужны внимание и забота, а он любит приключения и весьма общителен. Лучший вариант для таких женщин – партнер того же типа. Из двух флегматиков получится отличная пара – без страстей, но с полным взаимопониманием.Идеальный выбор для меланхоличной девушки или женщины – это мужчина с темпераментом сангвиника. Он будет восхищаться ее утонченностью и хрупкостью и становиться лучше рядом с ней. А вот мужчина-холерик для нее грубоват. Ведь он вспыльчив и нетерпелив.

Специалисты раскрывают три секрета отношений, которые позволят сохранить любовь при наличии разных темпераментов.

Рекомендации психологов

Они предлагают три довольно простых секрета:

У каждого типа есть свои положительные стороны, о которых сказано выше. Вот на них и нужно сосредоточиться в отношениях.Рассказывайте партнеру о том, что вас в нем не устраивает, чего бы вам хотелось от него, ищите компромиссы.Учитесь у своей второй половины, если он (она) смотрит на мир не так, как вы. Противоположности способны дополнять друг друга, компенсируя слабые стороны.