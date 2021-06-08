 

Марина Зудина вспомнила об уходе Олега Табакова от первой жены: “Со мной вопрос не обсуждался”

08.06.2021, 5:42, Разное
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Популярная актриса Марина Зудина недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснила о некоторых подробностях своей личной жизни. В частности, вдова Олега Табакова поделилась воспоминаниями о том, как её супруг уходил от своей первой жены.
Как объяснила артистка, никакого давления на мэтра отечественного киноискусства она не оказывала. Более того, несмотря на наличие уже сформировавшихся романтических отношений с Олегом Табаковым, она не вполне готова была создавать семью из-за своего большого погружения в творческий процесс в кино и на сцене театра. Однако, по словам Марины Зудиной, решение об уходе актера от своей первой жены стало, в своем роде, предопределенным. “Складывалось ощущение того, что кто-то за нас все решил. В определенный момент Табаков ушел ко мне от своей супруги. Со мной этот вопрос не обсуждался. Да и вообще, случилось это очень неожиданно”, – призналась кинозвезда.
Изображение взято с: [email protected]_official
К слову, по мнению актрисы, именно отсутствие чрезмерной настойчивости с её стороны и стало причиной того, что Олег Табаков принял однозначное решение связать себя с ней семейными узами. Она же, со своей стороны, просто испытывала любовь к будущему супругу. “У Олега еще до меня были какие-то романтические отношения, но они все завершались со временем, так как женщины от него требовали некой определенности и конкретности”, – отметила знаменитость. Об этом пишет ГЛОБАЛМСК.РУ.



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