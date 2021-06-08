Объявлен срок приема заявок на конкурс президентских грантов в области культуры и искусства

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08.06.2021, 5:08, Новости дня
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Прием заявок на участие в конкурсе грантов президента РФ для реализации проектов в области культуры и искусства стартует 15 июня и продлится до 30 июля, сообщил первый замглавы администрации президента России, председатель координационного комитета Сергей Кириенко.

«Стартуем мы 15 июня, через неделю, и окончание приема заявок через 1,5 месяца – до 30 июля», – сказал Кириенко по итогам первого заседания координационного комитета по проведению конкурса, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он добавил, что победители, которые получат грантовую поддержку на реализацию своих проектов, будут определены не позднее 15 сентября. «Так, за август и сентябрь должно пройти заседание экспертных советов, определение рейтинга, и не позднее 15 сентября – заседание координационного комитета, которое должно подвести итоги конкурса и определить победителей, чтобы с середины сентября можно было заключать договоры с победителями», – сказал Кириенко.

Замглавы администрации президента напомнил, что ранее постановлением правительства РФ на реализацию проектов в области культуры и искусства в 2021 году было дополнительно выделено 3,5 млрд рублей. «В реальности это больше: 3,5 млрд выделено дополнительно, и часть средств фонда президентских грантов традиционно направляется на поддержку проектов в сфере культуры», – отметил он, передает ТАСС.

«По нашей оценке, в этом году у нас в результате около 5 млрд рублей будет направлено на поддержку культурных проектов: 3,5 млрд из фонда культурных инициатив и около 1,5 млрд из фонда президентских грантов», – сказал Кириенко.

Он обратил внимание на «целый ряд успешных примеров, когда принятие президентом решения о создании целевого фонда приводило к ощутимому росту, развитию соответствующего сектора». В качестве примеров он привел Фонд кино, фонд президентских грантов.

Первый замглавы администрации президента напомнил, что ранее, по сути, «сфера культуры была маленькой составляющей внутри фонда президентских грантов». «Это неправильно. РФ богата талантливым деятелями культуры и искусства, активно развиваются креативные индустрии», – отметил он, пояснив, что решение главы государства о создании фонда культурных инициатив «как раз рассчитано на то, чтобы выделить сферу культуры, искусства и креативных индустрий как отдельное направление, суметь поддержать целый ряд проектов».

Президент Владимир Путин объявил в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля, что в РФ будет создан фонд культурных инициатив, который займется выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества. 17 мая глава государства подписал соответствующий указ.



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