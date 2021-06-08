Видео: Байден унизил Зеленского

Джо Байден отклонил настойчивую просьбу Владимира Зеленского не встречаться с Владимиром Путиным до того, как будут проведены американо-украинские переговоры на высшем уровне. Эта просьба по форме напоминала жалобу на самого Байдена, что может иметь для Зеленского неприятные последствия. Чем руководствуются США, игнорируя руководство Украины?

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