 

Видео: Байден унизил Зеленского

08.06.2021, 5:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Джо Байден отклонил настойчивую просьбу Владимира Зеленского не встречаться с Владимиром Путиным до того, как будут проведены американо-украинские переговоры на высшем уровне. Эта просьба по форме напоминала жалобу на самого Байдена, что может иметь для Зеленского неприятные последствия. Чем руководствуются США, игнорируя руководство Украины?

Теги: 

Украина
,
Россия и США
,
Джо Байден
,
Владимир Зеленский
,
Дмитрий Бавырин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.12 / Лукашенко заявил, что НАТО создает военную группировку для захвата Западной Беларуси

27.04 / Зеленский: Мы не можем гарантировать на 100%, что российские войска не вернутся к границам с Украиной

26.03 / ФСБ задержала готовивших акты вандализма против отдела ОВД в Ростове-на-Дону

13.03 / Эстония вышла на первое место в мире по заболеваемости COVID

18.11 / Приговор Серебренникову признали законным

09.02 / Вирусолог раскрыл вероятный механизм создания COVID-19 в лабораторных условиях

26.06 / Формула-1. Команда Williams представила болид на сезон-2020

28.08 / Тактические учения на гродненском направлении начались в Белоруссии

27.07 / Российские ученые пожаловались на систему распределения бюджетных мест в аспирантуре

06.02 / На Украине увидели «руку Москвы» в дефиците электроэнергии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика