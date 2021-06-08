Россия обвинила участников военных учений в Арктике в провокации

Международные военные учения Arctic Challenge Exercise с участием американских ВВС противоречат мирному развитию Арктического региона, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

В российской дипмиссии указали, что маневры Arctic Challenge Exercise с участием американских ВВС «являются провокационными» и «не способствуют укреплению доверия в Европе», «расходятся с заявлениями Вашингтона о безальтернативности задачи обеспечения устойчивого и мирного развития Арктического региона», передает ТАСС.

Военные учения Arctic Challenge стартовали в понедельник в воздушном пространстве Финляндии, Норвегии и Швеции. В учениях также задействованы ВВС Нидерландов, Великобритании, Германии, Дании, США и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления тактической авиацией Е-3A AWACS НАТО. Задачей учений является отработка совместных действий в воздушном пространстве.