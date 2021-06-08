 

Мнение: О страшных цифрах про жизнь в России

08.06.2021, 5:06, Разное
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Почти полмиллиона человек.

За год.

Для кого-то – это просто статистика. Демография. Отчётность.

Для многих миллионов – тяжёлые личные потери. Отца. Брата. Матери. Жены. Мужа. Ребёнка. Невосполнимые утраты. Которых не должно было случиться.

За год избыточная смертность в России составила 481 тыс. человек. Избыточная – значит, превышающая некоторый средний уровень. В данном случае – за предшествующую пятилетку.

Из этого без малого полмиллиона, 181 тыс. – те, у кого CoVID-19 стал основной причиной смерти. Ещё почти 100 тыс. – выявленный ковид, указанный как сопутствующее заболевание. Остальные – те, кто не получили вовремя медпомощь из-за того, что больницы оказались переполнены, а врачи перегружены ковидными пациентами.

Но вы можете продолжать верить в обычное ОРВИ, в не страшнее гриппа (смертность от которого в России 200-300 человек в год). И если даже такие страшные цифры не убедят ковид-диссидентов, то что может, кроме их собственной смерти?

А самое страшное: вы думаете, эта история закончилась?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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