И крестик, и трусы

Звезда передачи «Дом-2» Ольга Бузова поделилась с подписчиками счастьем: ей дали роль во МХАТе!

Да не где-нибудь, а в новой постановке режиссера Эдуарда Боякова, «в самом популярном театре в нашей стране». И теперь (цитата) «я каждый свой день провожу на культовой сцене с легендами и репетирую главную премьеру этого сезона во МХАТ».

Инстаграм Ольги Бузовой

Ну и мы счастливы: такой наглядный случай! В этом культовом приглашении на культовую сцену — одновременно дешевка и продажность руководства Боякова.

Чудом усидевший в кресле после вала проверок экономической деятельности театра (ну неудобно ответственным назначавшим признавать свои провалы в кадровой политике),

он спасает себя из последних сил: то якобы православный спектакль «Лавр», то апофеоз «молодого Сталина» в премьере с Бузовой «Чудесный грузин» — и крестик, и трусы сразу. Так он чутко улавливает невидимые токи пожеланий инфлюенсеров сверху.

Так глубоко понимает, с позволения сказать, художественную политику, что доскребся до Бузовой.

Эта новость пронеслась вчера за кулисами театрального праздника, где собралось много настоящих режиссеров и людей театрального цеха. Большинство сочло ее анекдотом. Но вот что вовсе не смешно: Бояков публично заявил, что этим спектаклем он предлагает публике «разбираться» в личности Сталина. «Надо понимать причины и цели его поступков» — написано на сайте МХАТ имени Горького. То есть для создателей спектакля в личности палача остались вопросы.

Бузова по сюжету будет выручать молодого Сталина, за что по контракту с театром получит около полумиллиона рублей. Постановщик «Чудесного грузина» — Рената Сотириади. Пьесу написал Александр Назаров. Жанр ее — трагифарс. Он, как мы видим, начался еще до премьеры.

Марина Токарева

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