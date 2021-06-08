 

Что делают на Вознесение Господне, чтобы здоровье было отменным весь год

08.06.2021, 4:58, Разное
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Вознесение Господне – большой праздник для православных христиан. Дата его зависит от того, когда отмечают Пасху – через сорок дней. Вознесение Христа называют праздником двунадесятым. Вознесся на небо в этот день Иисус, согласно Евангелию, завершив свою миссию на земле. При желании на праздник можно добиться здоровья на целый год вперед.

Переход к лету

В народе считают, что переход к лету начинается именно с Вознесения Христа. В этом году дата приходится на 10 июня. Существует примета о том, что после этого праздника людям можно смело ходить купаться в водоемах. Никто не заболеет. И даже более, здоровье у тех, кто на Вознесение искупался, станет намного крепче. Укрепится еще и сила духа.

Неплохо еще и утренней росой умыться и походить по ней босыми ногами. Считается, что в этот день она приобретает целебные свойства. Верующие встают на рассвете для этого, а на реку отправляются обычно уже после обеда.

Усиливается также и сила лечебных трав. Сохраняется она до Ивана Купалы.

Чего делать не стоит?

Говорят еще, что на Вознесение Христос ходит среди людей, спустившись на землю в образе нищего. Поэтому помои из дома не выливают и мусор не выносят. На землю плевать также нельзя. Это Бога может оскорбить.

Работой по дому заниматься на Вознесение не стоит. Физический труд от размышлений о Боге отвлекать не должен. Уделите лучше время молитве. А еще лучше сходите в храм. Панихиды только в этот день не служат.

Не ссорьтесь в праздник с окружающими, не скандальте. А если с кем-то в конфликте находитесь, помиритесь.

Не поощряются чрезмерное веселье и чревоугодие. Желательно провести этот день в относительном спокойствии. Алкоголь, естественно, лучше вовсе не употреблять.

На самом деле что делать, а чего делать не стоит – личное дело каждого. Человек сам для себя все решит. Но на Вознесение все же лучше некоторые приметы соблюдать…



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