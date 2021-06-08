Амбициозность, жесткость и романтичность: привлекательность одиноких женщин в глазах мужчин зависит от группы крови

Привлекательность женщин в глазах мужчин во многом зависит не только от их внешних данных или черт характера, но и от группы крови. Однако с научной точки зрения нет достоверных данных, которые бы доказывали то, что группа крови влияет на характер и образ мышления женщины. Вот несколько основных характеристик.

Первая группа крови: жесткость

Это достаточно жесткие, амбициозные и романтичные женщины. Вы именно та, кто любит уделять внимание, будь то привязанность или же материальные подарки, не ожидая ничего взамен. Однако если вы чувствуете, что с вашим партнером что-то не так и он что-то скрывает, то вы без особых колебаний будете проверять его мобильный телефон.

В поисках партнера женщина с первой группой крови легко адаптируется к мужчинам с любой группой крови, однако лучше всего им подходят партнеры со второй группой. Они смогут поддерживать и дополнять друг друга.

Вторая группа крови: доброта

Такая женщина в отношениях старается во всем поддерживать своего партнера и разделять все его увлечения. Вашу доброту и терпение достаточно легко увидеть, так как это проявляется во всех вещах и поступках, которые вы делаете. Женщины со второй группой крови рассматривают несколько точек зрения, прежде чем принять окончательное решение.

Вы не только желаете мира в своих отношениях, но и хотите, чтобы ваш партнер был более активным. Такая женщина готова проявить инициативу, однако просто хочет, чтобы ее партнер был более активным в отношениях. Лучшим партнером станет мужчина с первой или четвертой группой крови.

Третья группа крови: мягкость

Такие женщины являются творческими личностями, которым довольно легко выражать свои мысли и просто ладить с новыми людьми. Их достаточно хороший и мягкий характер является основным преимуществом в глазах мужчин и привлекает к себе противоположный пол.

Однако вместе с тем они являются достаточно эгоистичными и не всегда понимают последствия своих действий и слов. Такой женщине требуется мужчина, который поможет мыслить более реалистично, а также будет обладать большим чувством ответственности. Лучшим партнером будут мужчины первой или четвертой группы крови.

Четвертая группа крови: рациональность

У вас высокие нравы и грандиозные планы и мечты на будущее. Однако у таких женщин есть свое собственное понимание успеха. Когда вы строите отношения, то обычно спокойны и рациональны.

Женщины с четвертой группой крови могут построить гармоничные отношения с совершенно любым мужчиной, однако больше всего им подходят партнеры со второй группой крови.