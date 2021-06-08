 

Амбициозность, жесткость и романтичность: привлекательность одиноких женщин в глазах мужчин зависит от группы крови

08.06.2021, 4:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Привлекательность женщин в глазах мужчин во многом зависит не только от их внешних данных или черт характера, но и от группы крови. Однако с научной точки зрения нет достоверных данных, которые бы доказывали то, что группа крови влияет на характер и образ мышления женщины. Вот несколько основных характеристик.

Первая группа крови: жесткость

Это достаточно жесткие, амбициозные и романтичные женщины. Вы именно та, кто любит уделять внимание, будь то привязанность или же материальные подарки, не ожидая ничего взамен. Однако если вы чувствуете, что с вашим партнером что-то не так и он что-то скрывает, то вы без особых колебаний будете проверять его мобильный телефон.

В поисках партнера женщина с первой группой крови легко адаптируется к мужчинам с любой группой крови, однако лучше всего им подходят партнеры со второй группой. Они смогут поддерживать и дополнять друг друга.

Вторая группа крови: доброта

Такая женщина в отношениях старается во всем поддерживать своего партнера и разделять все его увлечения. Вашу доброту и терпение достаточно легко увидеть, так как это проявляется во всех вещах и поступках, которые вы делаете. Женщины со второй группой крови рассматривают несколько точек зрения, прежде чем принять окончательное решение.

Вы не только желаете мира в своих отношениях, но и хотите, чтобы ваш партнер был более активным. Такая женщина готова проявить инициативу, однако просто хочет, чтобы ее партнер был более активным в отношениях. Лучшим партнером станет мужчина с первой или четвертой группой крови.

Третья группа крови: мягкость

Такие женщины являются творческими личностями, которым довольно легко выражать свои мысли и просто ладить с новыми людьми. Их достаточно хороший и мягкий характер является основным преимуществом в глазах мужчин и привлекает к себе противоположный пол.

Однако вместе с тем они являются достаточно эгоистичными и не всегда понимают последствия своих действий и слов. Такой женщине требуется мужчина, который поможет мыслить более реалистично, а также будет обладать большим чувством ответственности. Лучшим партнером будут мужчины первой или четвертой группы крови.

Четвертая группа крови: рациональность

У вас высокие нравы и грандиозные планы и мечты на будущее. Однако у таких женщин есть свое собственное понимание успеха. Когда вы строите отношения, то обычно спокойны и рациональны.

Женщины с четвертой группой крови могут построить гармоничные отношения с совершенно любым мужчиной, однако больше всего им подходят партнеры со второй группой крови.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.02 / В Москве откроются новые рынки с фермерской продукцией

28.10 / Политтехнолог и автор «Новой газеты» Виталий Шкляров уехал из Беларуси

26.04 / Критик Сергей Соседов: «Нам с матерью хватает двухкомнатной квартиры»

23.10 / «Гитлер освободил их от такой химеры, как совесть»

22.05 / Мишустин назвал данные ценностью XXI века

19.08 / Мнение: Почему?

23.07 / Исследователи подтвердили присутствие на Марсе живых организмов

13.04 / С огоньком: Карди Би выпустила свою первую линию спортивной одежды

06.04 / Принц Люксембурга Луи женится во второй раз: первое официальное фото с невестой

30.04 / Меган Маркл и принц Гарри поздравили Кейт Миддлтон и принца Уильяма с годовщиной брака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика