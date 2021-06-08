Смартфон Oppo взорвался, травмировав владельца

Очередная неприятность случилась с бюджетным смартфоном Oppo (модель А53). Как сообщают СМИ, аппарат взорвался в кармане своего владельца. При этом человек получил ожоги, а телефон оказался практически полностью разрушенным.

Смартфон был продан в Индии. В нем установили батарею емкостью 5000 мАч. Настораживает то, что в момент взрыва гаджет не лежал на солнце и не был подключен к какому-либо зарядному устройству.

По словам экспертов, это, к сожалению, далеко не первый подобный случай. Производитель, конечно же, намерен расследовать причины инцидента. Однако смартфоны данной марки снискали себе недобрую славу взрывоопасных устройств, говорят специалисты. Впрочем, недавно в сети появилось сообщение о взрыве еще и Samsung Galaxy.