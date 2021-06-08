 

Мнение: Искусственное происхождение

08.06.2021, 4:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

The Wall Street Journal опубликовал материал, в котором говорится, что генетически характерный признак вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, с большой долей вероятности указывает на его искусственное происхождение, так как он имеет иную последовательность геномов, отличную от коронавируса естественного происхождения.

Если это так, то здесь есть два аспекта. Первый — политический. Видимо, теперь нужно установить, кто именно создал этот искусственный вирус, и он же должен быть назван ответственным за всё, что в итоге произошло после утечки вируса (намеренной или случайной — тут уже особой роли не играет. Преступная халатность, конечно, не подразумевает умысел, но преступной от этого быть не перестаёт).

Нюанс в том, что подобные исследования носят не только национальный, но и интернациональный характер. Глобальные корпорации, которые занимаются биоинженерными технологиями, лишь формально являются национальными, а в реальности давно вышли на наднациональный уровень. И если в итоге выяснится, что разрабатывался вирус в подобной корпорации, то даже ее формальное китайское происхождение будет лишь частью общей проблемы.

Второй момент — сугубо биологический. Искусственность вируса, скорее всего, является плюсом, так как он рано или поздно, но утратит искусственные геномные цепочки и вернется к своему естественному виду. А значит — утратит и «боевые свойства», отличающие его от естественных. Когда это произойдет — сказать трудно, но высокая изменчивость и появление все новых и новых штаммов, скорее, плюс у всей этой истории.

Плохо, конечно, то, что теперь уже точно появился новый класс оружия массового поражения. И всеобщий психоз, инициированный в первую очередь национальными правительствами, скорее всего, говорит о том, что они пока плохо представляют, что с этим делать.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.05 / Вероятность банковского кризиса в России оценили

25.02 / Идею памятника на Лубянке прокомментировал архитектор

20.03 / Мнение: О работе с армянским населением

01.10 / Талызина рассказала о сложных отношениях с Пугачевой

23.04 / Шеф-повар “Фаренгейт” Максим Колпащиков о креативной кухне и трендах гастрономии

28.12 / Мнение: Новый глава “Фонда Кино”

21.05 / Названы сроки падения цен на вторичное жилье в России

08.04 / Мнение: Смогли довести страну до точки невозврата

11.02 / Ученые: Гены определяют желание спать днем

28.02 / Медки назвали эффективные упражнения для снижения давления

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика