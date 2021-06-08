Мнение: Искусственное происхождение

The Wall Street Journal опубликовал материал, в котором говорится, что генетически характерный признак вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, с большой долей вероятности указывает на его искусственное происхождение, так как он имеет иную последовательность геномов, отличную от коронавируса естественного происхождения.

Если это так, то здесь есть два аспекта. Первый — политический. Видимо, теперь нужно установить, кто именно создал этот искусственный вирус, и он же должен быть назван ответственным за всё, что в итоге произошло после утечки вируса (намеренной или случайной — тут уже особой роли не играет. Преступная халатность, конечно, не подразумевает умысел, но преступной от этого быть не перестаёт).

Нюанс в том, что подобные исследования носят не только национальный, но и интернациональный характер. Глобальные корпорации, которые занимаются биоинженерными технологиями, лишь формально являются национальными, а в реальности давно вышли на наднациональный уровень. И если в итоге выяснится, что разрабатывался вирус в подобной корпорации, то даже ее формальное китайское происхождение будет лишь частью общей проблемы.

Второй момент — сугубо биологический. Искусственность вируса, скорее всего, является плюсом, так как он рано или поздно, но утратит искусственные геномные цепочки и вернется к своему естественному виду. А значит — утратит и «боевые свойства», отличающие его от естественных. Когда это произойдет — сказать трудно, но высокая изменчивость и появление все новых и новых штаммов, скорее, плюс у всей этой истории.

Плохо, конечно, то, что теперь уже точно появился новый класс оружия массового поражения. И всеобщий психоз, инициированный в первую очередь национальными правительствами, скорее всего, говорит о том, что они пока плохо представляют, что с этим делать.

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