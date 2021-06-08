 

Вы и виноваты – Личное мнение

08.06.2021, 4:22, Разное
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Я неслучайно придумала называть отечественный шоу-бизнес сельской дискотекой. Шоу-бизнес — это бизнес на шоу. В России шоу не делают, а тупо поднимают бабки на обывателях.


Фото: Соцсети  

Возьмём, к примеру, проект «Холостяк», с победительницей которого впервые вышел в свет Тимур Юнусов.

Очевидно же: холостяк на каблуках притащил на премию Муз-ТВ квадратную Катю потому, что в контракте есть пункт о том, что после завершения проекта эти двое должны появиться вместе на оговоренном количестве мероприятий.

Совершенно чужие и ненужные друг другу люди даже не пытаются изобразить подобие пары.

https://t.me/lenamiro/8956

В этом и заключается дремучий непрофессионализм участников нашей сельской дискотеки.

Если уж ты подписался делать бабки на шоу, то делай — твою мать! — шоу! Изображай страсть! Старайся!

Наши петрушки бабки поднимают, а шоу делать ленятся. Даже слюнявую любовь сыграть не могут.

  Унылый Тимати, который припёрся на премию с толстой Катей, передаёт привет со сцены Решетовой и шлёт ей поцелуй.

Решетова, в свою очередь, пишет в Инстаграме о том, что Тимурка участвовал в проекте, чтобы «деньги поднимать».


Фото: Соцсети 

Они не стесняются открыто говорить о том, как всех развели, и в этом — их тупой, колхозный непрофессионализм. Они — не артисты. Они — участники сельской дискотеки.  

Джим Керри, играющий идиотов, — человек философского склада ума, невероятно глубокий, умнейший!


Фото: Соцсети

И в том, что он может вжиться в роль полудурка, и заключается его профессионализм. Джим делает шоу. Делает делает бабки на шоу. Он — профессиональный артист. И таких у них — много.

А у нас — Дава с Киркоровым.  


Фото: Соцсети

Бедросыч вон под фотографией с Давой и пламенной розой (с «Холостяка», что ли, реквизит спёрли?) призывает всех к любви независимо от пола, национальности, возраста и статуса. А тот же Дава, не так давно пытавшейся любить Бузову и даже её через силу целовать, эту розу картинно принимает.

Почему они так себя ведут?  

Почему держат вас за дураков?   

Кто-нибудь из вас верил в любовь Давы к гОленьке? Кто-нибудь из вас верит в искренность чувств на проекте «Холостяк»?

Никто, я правильно поняла? По обоим пунктам?

Однако эти плевки непрофессионалов вам в лица оплачиваете из своих налогов именно вы.

 Телеканалы, госконцерты, выступления всех этих персонажей на днях города, — всё это оплачиваете вы.

Вы прётесь на День города поглазеть на Тимати, Даву, Киркорова и иже с ними, а, значит, они будут жить как сырки в масле, а вы — терпеть их непрофессионализм, глотать и утираться.  

Пока вы будете включать, смотреть, комментировать, они будут жить хорошо, не прикладывая к этому ни малейших усилий.  

В том, что они такие, виноваты вы и только вы.

 Вы таскаетесь поглазеть на этих сельских петрушек, а, значит, Джима Керри вы не заслуживаете. Ваш уровень — Тимур Юнусов.

 Согласны? Почему?

Источник: Лена Миро



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