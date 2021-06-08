 

ВОЗ предупредила о рисках для непривитых при резкой отмене ограничений

08.06.2021, 4:10, Новости дня
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Поспешное снятие ограничений в связи с коронавирусом может иметь катастрофические последствия для непривитых из-за распространения новых штаммов инфекции, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«При возросшей глобальной передаче вариантов [коронавируса], которые вызывают обеспокоенность, включая вариант «Дельта», слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто еще не вакцинировался», – передает его слова РИА «Новости».

Гебрейесус отметил, что вирус может распространяться из-за неравномерного распределения вакцин от COVID-19. Также увеличивается вероятность появления варианта коронавируса, который снижает эффективность вакцин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции, а помощь этим нуждающимся странам ничтожна, поскольку «своя рубашка ближе к телу».



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