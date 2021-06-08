Ученые США допустили распространение COVID из научного центра в Китае

Специалисты финансируемой Министерством энергетики США Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса в штате Калифорния в мае 2020 года пришли к выводу, что версия распространения коронавируса из китайского научного центра заслуживает рассмотрения, сообщила The Wall Street Journal.

По словам источников издания, утверждение о возможности распространения коронавируса из китайского научного центра приводится в засекреченном докладе, который был подготовлен сотрудниками Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса в штате Калифорния. Исследования проводили специалисты подразделения, которое занимается в том числе вопросами, касающимися разведки. Как отмечает издание, из доклада следует, что «гипотеза утечки вируса из китайской лаборатории в Ухане является возможной и заслуживает проведения дальнейшего расследования». С выводами исследователей был ознакомлен Госдепартамент США, представители которого запрашивали у американской лаборатории «дополнительную информацию», передает ТАСС.

В публикации отмечается, что у сотрудников Ливерморской национальной лаборатории «есть значительный опыт в вопросах, касающихся биологии». По словам одного из источников, в докладе приводятся «веские доводы в пользу дальнейшей проверки возможности распространения вируса из лаборатории». Документ, датируемый 27 мая 2020 года, по-прежнему считается засекреченным.

Накануне Китай сравнил утверждения о появлении нового коронавируса в лаборатории Китая с заявлениями о якобы наличии оружия массового уничтожения (ОМУ) в Ираке.

В минувшее воскресенье 45-й президент США Дональд Трамп призвал выставить Китаю счет на 10 трлн долларов за распространение коронавируса. В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.

В мае США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.

Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.