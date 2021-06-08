 

Ученые США допустили распространение COVID из научного центра в Китае

08.06.2021, 4:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты финансируемой Министерством энергетики США Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса в штате Калифорния в мае 2020 года пришли к выводу, что версия распространения коронавируса из китайского научного центра заслуживает рассмотрения, сообщила The Wall Street Journal.

По словам источников издания, утверждение о возможности распространения коронавируса из китайского научного центра приводится в засекреченном докладе, который был подготовлен сотрудниками Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса в штате Калифорния. Исследования проводили специалисты подразделения, которое занимается в том числе вопросами, касающимися разведки. Как отмечает издание, из доклада следует, что «гипотеза утечки вируса из китайской лаборатории в Ухане является возможной и заслуживает проведения дальнейшего расследования». С выводами исследователей был ознакомлен Госдепартамент США, представители которого запрашивали у американской лаборатории «дополнительную информацию», передает ТАСС.

В публикации отмечается, что у сотрудников Ливерморской национальной лаборатории «есть значительный опыт в вопросах, касающихся биологии». По словам одного из источников, в докладе приводятся «веские доводы в пользу дальнейшей проверки возможности распространения вируса из лаборатории». Документ, датируемый 27 мая 2020 года, по-прежнему считается засекреченным.

Накануне Китай сравнил утверждения о появлении нового коронавируса в лаборатории Китая с заявлениями о якобы наличии оружия массового уничтожения (ОМУ) в Ираке.

В минувшее воскресенье 45-й президент США Дональд Трамп призвал выставить Китаю счет на 10 трлн долларов за распространение коронавируса. В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.

В мае США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.

Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.05 / Минтруд решил рассмотреть предложение о четырехдневке

07.12 / “Война поднимается вверх”. Хомчак сделал вывод из конфликта в Нагорном Карабахе

04.06 / “Для дебилов”. Лайма Вайкуле высказалась о творчестве “Ласкового мая”

22.07 / Луцкому террористу Кривошу сообщили о подозрении

04.07 / Во Львове впервые провели трансплантацию сердца

11.05 / В Запорожье 17-летний юноша выдавал себя за полицейского, “чтобы навести порядок в городе”

11.08 / Лукашенко не стоит ждать поздравлений от Зеленского

29.01 / ПНС Ливии заявило о необходимости помощи РФ в выводе иностранных войск из страны

14.05 / В Румынии выставят на аукцион самолет диктатора Чаушеску. Цена стартует от €25 тыс.

12.03 / На аэродроме ВСУ под Киевом самолет столкнулся с автомобилем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика