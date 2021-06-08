 

Мнение: О самой отчаянной ставке Владимира Путина

08.06.2021, 4:08, Разное
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У нынешнего российского лидера Владимира Путина, судя по заявлениям, появился новый Очень Хитрый План. Вместо целой тучи пришедших в негодность, порванных и выброшенных хитрых плановодин. Всего один. Зато инновационный.

Главное, появляется экономическая основа продления агонии Режима™. И даже плавного восстановления в одночасье утраченной сверхдержавности.

Вводные для нового ОХПП таковы. Усилиями Запада, форсирующего продвижение «зелёных технологий», нефтегазовая эра заканчивается. Против неё играет сейчас всё – квоты на выбросы парниковых газов, начавшийся энергопереход в развитых странах, сокращение разведанных нефтегазовых запасов в России. А люди, как оказалось, вовсе не новая #нефть: слишком тяжелы в разработке и освоении.

Но тут появилась гениальная идея.

«В ближайшее время будем работать над снижением вредных выбросов. В качестве сырья и топлива планируем использовать водород», – заявил российский президент Владимир #Путин на ПМЭФ-2021. То есть, предлагается новый источник природной ренты.

ОХПП таков. #Россия снова дружит с Германией. Получает от неё #технологии извлечения водорода из метана. Далее транспортирует H2 по «Северному потоку – 2», который, якобы уже и строился с возможностью перепрофилирования. И – бинго! Россия снова энергетическая держава.

То есть, немцы построят нам 5-6 мощных водородных заводов, а также приспособят «Северный поток – 2» под перекачку водорода – об этом давно говорят и в Германии, и в России. И вместо уходящей под натиском «зелёных» нефти теперь у нас будет #водород. Так что рентный характер экономики и власти в России продлится ещё лет на 20-30.

Технически такое возможно. Конечно, «СП–2» будет передавать не чистый водород, а в смеси с метаном, которая затем будет разделена на компоненты. Владимир Путин уже заявил, что Россия готова к полноформатной работе с Германией и преодолению всех разногласий. Осталось договориться с Вашингтоном – и дело в шляпе.

А вот не маниловщина ли всё это? А ну как Берлин или Вашингтон не согласятся? Что тогда – ставка сыграет на отставку?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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