Древние куры жили значительно дольше современных, потому что считались священными, а не пищей

Древние куры жили значительно дольше, чем их современные эквиваленты, потому что, как выяснили археологи, они считались священными, а не пищей.

Специалисты разработали первый надежный метод определения возраста птицы, жившей тысячи лет назад. Их исследования показывают, что они дожили до преклонного возраста, и их держали для ритуальных жертвоприношений или петушиных боев, а не для производства мяса или яиц.

Куры сегодня живут несколько недель (в Великобритании домашние птицы живут от 33 до 81 дня), но в железный век, римский и саксонский периоды они доживали до двух, трех или даже четырех лет.

Подсчитать возраст останков птиц сложно, потому что методы, используемые для млекопитающих, такие как сплавление костей и стирание зубов, недоступны. Исследователи разработали новый метод, основанный на размере предплюсневой шпоры, которая развивается на ноге взрослых петушков.

Новый метод был опробован на современных птицах известного возраста, а затем применен к древним образцам. Это позволило экспертам реконструировать демографию домашней птицы от железного века до раннего Нового времени в Британии, чтобы выявить изменения во взаимоотношениях между людьми и птицами.

Из 123 проанализированных костей железного века, римских и саксонских костей более 50 процентов принадлежали цыплятам в возрасте более двух лет и около 25 процентов — более трех лет.

Д-р Шон Доэрти из Университета Эксетера, который руководил исследованием, сказал: «Домашняя птица была завезена в железный век и, вероятно, имела особый статус, поскольку считалась священной, а не пищей. Большинство куриных костей не имеют никаких доказательств. для бойни, и были захоронены как целые скелеты, а не вместе с другими пищевыми отходами «

«Исследование подтверждает особый статус этих редких и высоко ценимых птиц, показывая, что с железного века до саксонского периода они пережили период половой зрелости. Большинство из них дожили до года, а многие достигли возраста двух, трех и четырех лет. старый. Возраст, в котором петушки тогда начали умирать, становится моложе после этого периода ».

Специалисты провели анализ современных костей ног домашней птицы и красной джунглейской птицы известного возраста и пола из нескольких коллекций. Это показало, что костная шпора развивается только у старых птиц.

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