Развод после кино: 8 фильмов, которые поставили точку в реальных отношениях

Существует вековое клише о том, что коллеги-звезды влюбляются во время съемок фильма. Но что происходит, когда одна или обе эти личности состоят в браке с кем-то другим? Такое случается чаще, чем вы думаете, и результаты редко бывают приятными. Сердце желает того, к кому оно стремится, и иногда это совершенно недоступный актер, с которым судьба позволила делить экран.

Неудивительно, что когда два человека проводят вместе месяцы, снимаясь в романтических сценах, вымышленные чувства порой превращаются в настоящие и остаются с актерами надолго, даже после того как камеры перестают работать. В отдельных случаях интенсивный процесс создания фильма выявляет трещины в браке знаменитостей. Вот восемь фильмов, которые в ответе за прекращение многих супружеских отношений.

«Титаник» (1997)

Джек и Роза были не единственными влюбленными на «Титанике». Пока актеры и съемочная группа трудились, чтобы воплотить в жизнь амбициозное видение Джеймса Кэмерона, за кулисами происходил многообещающий роман. В то время Кэмерон был женат на своей четвертой жене Линде Гамильтон, но начал встречаться с актрисой из «Титаника» Сьюзи Эймис. Их роман стал развиваться во время съемок фильма.

Эймис сыграла роль внучки Розы, которая присоединяется к охотнику за сокровищами Броку Ловетту (Билл Пакстон), чтобы узнать о романтическом прошлом главной героини через его рассказы. Камерон был так очарован Эмис, что продолжал видеться с ней до тех пор, пока не стало известно об их романе. Услышав это, Гамильтон покинула Камерона, и всего через несколько лет Камерон и Эймис поженились. В конце концов, сердце действительно продолжает биться, как в песне Селин Дион…

«Сорвиголова» (2003)

«Сорвиголова» – не вызывающий восторга фильм «Марвел», но он ответственен за разрыв как брака, так и громкой помолвки. Дженнифер Гарнер была замужем за актером Беном Фоули, а Бен Аффлек был помолвлен с Дженнифер Лопес во время съемок. Но на съемках «Сорвиголовы» Дженнифер нашла нового Бена, а Бен нашел новую Дженнифер.

Играя роли Сорвиголовы и Электры, Аффлек и Гарнер обнаружили, что их связь перенесена в реальную жизнь. Оба актера быстро разорвали свои прежние отношения, чтобы быть вместе. В 2005 году пара поженилась и оставалась вместе до развода в 2018 году.

«Клеопатра» (1963)

Щедрая, изобильная и отвратительно сверхбюджетная, декорация «Клеопатры» скрывала на экране и за кадром отношения Элизабет Тейлор и Ричарда Бертона. Предположительно, две звезды изначально ненавидели друг друга, но их роли Клеопатры и Марка Антония сблизили их.

В то время оба были женаты — Тейлор с Эдди Фишером, а Бертон на Сибил Уильямс. Химия Тейлор и Бертона была слишком сильной, и поэтому каждый из них разорвал свои предыдущие отношения, чтобы быть вместе. Их супружество продлилось с 1964 по 1974 год, а повторный обмен кольцами состоялся у них в 1975 году для очередного развода в 1976-м.

«Дни грома» (1990)

Во времена съемок «Дней грома» Том Круз был женат на Мими Роджерс. Но из-за этого фильма его брак с Роджерс быстро разрушился. Отношения пошатнулись, как только начались съемки. Круз подружился тогда с Николь Кидман, и у них возникли многообещающие отношения, поэтому брак Круза с Роджерс всего через месяц распался. Бурный роман Круза и Кидман завершился свадьбой в том же году. Однако в 2001 году пара распалась из-за непримиримых разногласий.

«Франкенштейн Мэри Шелли» (1994)

Кеннет Брана и Эмма Томпсон были влиятельной парой в Великобритании в 1990-х годах. Но, несмотря на их пятилетний брак, Брана не мог отрицать своего влечения к партнерше по фильму «Франкенштейн Мэри Шелли» эксцентричной и яркой Хеленой Бонэм Картер. Томпсон быстро развелась с мужем, после того как стало известно о его романе с другой актрисой.

“Ты не можешь держаться за что-то подобное. Я просто решила, что бессмысленно переживать. У меня не было на это сил”, – рассказала Томпсон журналу The Telegraph в 2013 году. Более того, она помирилась с разлучницей Хеленой Бонэм Картер.

«Доказательство жизни» (2000)

До «Доказательства жизни» брак Мег Райан и Денниса Куэйда не был таким уж жарким. Райан утверждала, что Куэйд бросил ее раньше, так что ее роман на съемочной площадке с Расселом Кроу был просто расплатой. У этих двоих была неоспоримая химия в боевике, но это продолжалось недолго. В отличие от большинства романов в этом списке, отношения Райан и Кроу закончились так же быстро, как и начались. Они разошлись в 2001 году.

«Джоси Уэйлс – человек вне закона» (1976)

В свое время Клинт Иствуд был печально известен своим блуждающим взглядом. Но, пожалуй, самый известный пример его распутства был на съемках «Джоси Уэйлс – человек вне закона». Иствуд уже был женат на Мэгги Джонсон, но влюбился в свою экранную коллегу Сондру Локк. Не такой уж секретный роман Иствуда и Локк завершился тем, что они стали жить вместе, несмотря на семейное положение Иствуда.

Сама Локк была замужем за скульптором Гордоном Андерсоном, но характер их отношений был чисто платоническим. Съемки “Джоси Уэйлс…” привели к расторжению брака Иствуда и Джонсон, но Локк останется замужем за Андерсоном до конца своей жизни.

«Мистер и миссис Смит» (2005)

«Мистер и миссис Смит» навсегда войдут в историю как фильм, который разделил золотую пару Голливуда Брэда Питта и Дженнифер Энистон. Питт и его коллега Анджелина Джоли почувствовали страстное притяжение на съемочной площадке боевика, играя супружескую пару, которая подрабатывает убийцами. На тот момент Энистон и Питт были женаты уже пять лет, и появление Джоли, безусловно, обернулось для их брака катастрофой.

Питт и Джоли заявили, что влюбились друг в друга на съемочной площадке. Они также единогласно утверждали, что никакой измены Брэда в отношении Энистон не было. Публика разрывалась: одни были за отношения с Энистон, другие – за Джоли. В конце концов супруги расстались, и в результате нового романа родилась пара «Бранджелина».

Заключение

Таким образом, все эти восемь фильмов поставили жирную точку в предыдущих отношениях знаменитостей. Как показывает опыт, редко кто из них способен сопротивляться чувствам, возникающим на съемочных площадках Голливуда. Но, к сожалению, эти союзы распадаются так же быстро, как и создаются. Лишь немногие из актеров могут похвалиться действительно продолжительными отношениями. Хотя, конечно, бывают исключения.