Заправочный макет для «Луны-25» прибыл на космодром

Как сообщают компетентные источники, на космодром «Восточный» уже прибыл заправочный макет для аппарата «Луна-25». Это значит, что российская лунная программа вошла в активную стадию реализации.

Напомним, что проект был запущен еще в 2018 году. По плану, он состоит из трех основных этапов. Сначала на Луну отправят четыре беспилотных корабля. «Луна-25» – первый из них.

Затем начнется этап пилотируемых полетов с созданием лунной базы, которую на третьем этапе превратят в постоянно действующую станцию на спутнике Земли. Кстати, для строительства могут использовать даже части МКС, которые уже находятся на орбите, но спустя некоторое время будут выведены из эксплуатации. Пока же речь идет о запуске «Луны-25».