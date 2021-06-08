Некоторые смартфоны Huawei обновятся до HarmonyOS 2.0 раньше срока

По неподтвержденной информации, компания Huawei готова устанавливать новую версию операционной системы HarmonyOS 2.0 на некоторые свои смартфоны намного раньше заявленного срока.

В частности, речь идет о моделях мобильных гаджетов P30, Mate X и Mate 20X. Ранее разработчик сообщал, что обновление софта на них произойдет только в четвертом квартале текущего года. Однако это может произойти гораздо раньше, сообщают инсайдерские источники.

Не исключено, что перепрошивка на территории Китая состоится еще в третьем квартале нынешнего года. Впрочем, заграничные пользователи смартфонов Huawei, как обычно, получат обновление не в первую очередь. Вероятна задержка даже на несколько месяцев.