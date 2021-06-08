 

Некоторые смартфоны Huawei обновятся до HarmonyOS 2.0 раньше срока

08.06.2021, 3:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По неподтвержденной информации, компания Huawei готова устанавливать новую версию операционной системы HarmonyOS 2.0 на некоторые свои смартфоны намного раньше заявленного срока.

В частности, речь идет о моделях мобильных гаджетов P30, Mate X и Mate 20X. Ранее разработчик сообщал, что обновление софта на них произойдет только в четвертом квартале текущего года. Однако это может произойти гораздо раньше, сообщают инсайдерские источники.

Не исключено, что перепрошивка на территории Китая состоится еще в третьем квартале нынешнего года. Впрочем, заграничные пользователи смартфонов Huawei, как обычно, получат обновление не в первую очередь. Вероятна задержка даже на несколько месяцев.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.12 / Больницы парализованы, но пациенты всё прибывают — эхо Дня благодарения всё же докатилось до США

30.03 / С отколовшейся льдины на Москве-реке сняли двух велосипедистов

28.10 / В Катаре пассажирок самолета заставили раздеться и пройти осмотр из-за найденного младенца

13.03 / Украинский врач назвал необычный симптом “британского” штамма коронавируса

17.10 / Азербайджан выразил протест РФ из-за визита Милонова в Карабах

18.05 / У Colonial Pipeline вновь возникли проблемы

16.08 / Участники митинга в поддержку Лукашенко собираются на площади Независимости

30.07 / Внедрение RAB-тарифа может улучшить состояние электросетей и привлечь инвестиции – эксперт

02.03 / «Враждебная свободе организация» — обозреватель Daily Telegraph о цензуре своей статьи на Facebook

04.01 / Звезда фильмов о Гарри Поттере Мюррей впервые стал отцом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика