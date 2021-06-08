Мнение: В поисках внимания Байдена

В поисках внимания Байдена

По мере приближения даты переговоров Байдена и Путина в Женеве истеричность заявлений из Киева нарастает. С мая идут регулярные заявления как самого Зеленского, так и его окружения о том, что до переговоров в Женеве срочно необходимо провести прямые переговоры Зеленского и Байдена, чтобы показать единство США и Украины «перед лицом российской агрессии». Но США, прямо скажем, не торопятся организовывать встречу Байдена с Зеленским, ограничиваясь общими заявлениями поддержки. В то же время нетрудно заметить, что после того, как была достигнута договоренность о переговорах Байдена и Путина, США:

1. Отказались продолжать санкционную войну против «Северного Потока-2» и фактически признали невозможность его остановить.

2. Отказались напрямую обвинять Россию в том, что она причастна к хакерским атакам на американскую инфраструктуру, связав эти атаки с деятельностью криминальных группировок, не связанных с правительством РФ.

3. Не стали вводить новые санкции в связи с Навальным, Белоруссией и т.д. и т.п., несмотря на призывы из Палаты Представителей и Сената США.

4. На официальном уровне несколько раз заявлялось о желании Вашингтона упорядочить отношения с Россией и оставить возможность для взаимодействия там, где это выгодно США.

Фактически, США перед переговорами сознательно прикрутили краник конфронтации, чтобы дополнительно не нагнетать, что можно трактовать как признак того, что США действительно чего-то хотят добиться от переговоров в Женеве и речь идет не просто о встрече, где стороны обменяются дипломатическими любезностями, обозначат непримиримость позиций и разъедутся по домам. Среди озвученных тем, которые будут подниматься на встрече, будет вопрос стратегических договоров по контролю над ОМП, Украина, Белоруссия, Иран и «ядерная сделка». Кроме того, нельзя исключать, что в рамках подхода определенной части истеблишмента Демократической партии, речь будет идти о более глобальном вопросе противостояния США и Китая, где США заинтересованы в том, чтобы раздробить стратегическое партнерство России и Китая или даже использовать Россию для борьбы с Китаем. Не секрет, что американские санкции и кампания давления против России фактически подталкивают Россию к более тесному партнерству с Китаем. Часть элит в США опасаются, что это в долгосрочной перспективе ухудшает перспективы США, и рассматривают своеобразный «эхо-вариант» родом из 70-х годов, когда при Никсоне США смогли договориться с Китаем против СССР. Насколько это реалистично в текущих условиях – сказать трудно. Тем не менее, даже сама возможность таких вариантов приводит к муссированию слухов и домыслов о «большой сделке», где та же Украина является разменной монетой. На примере «Северного Потока-2» США показывают, что интересы Украины как таковой им не очень-то и важны. Если в интересах США отказаться от дальнейших санкций против «Северного Потока-2», то желания Украины Вашингтон в этом вопросе совершенно не волнуют.

Марионеточная администрация в Киеве резонно беспокоится, что в «играх больших мальчиков» не только вопрос украинского транзита и ГТС может стать разменной монетой. Украину фактически рассматривают и обсуждают не как субъект, а как объект международной политики. Крикливые заявления и трэш-эпатаж украинских «политиков», особенно обращенный вовне, призваны показать, что Украина существует, на что-то влияет и с ней надо считаться. Но, как можно увидеть на примере «Северного Потока-2», в конечном итоге Украине оставят по договоренности между Россией и Германией (даже не с самой Украиной) часть транзита до середины 20-х годов с опцией его дальнейшего сокращения и гарантированными проблемами с модернизацией ГТС. Поэтому Украина срочно захотела на переговоры с Германией и США по будущему «Северного Потока-2» после его завершения, чтобы обозначить свои хотелки и в расчете на то, что в торге «больших мальчиков» ей, помимо гарантий «Газпрома» Германии по транзиту, обломится что-то еще.

Сюда же стоит отнести и настойчивые попытки напроситься на встречу с Байденом. Вариант «заплатить денег, чтобы забежать к президенту США за фотографией и парой минут разговора», суда по всему, сейчас не работает, раз Зеленскому приходится публиковать отчаянные призывы к Байдену встретиться через обычные СМИ. Наверняка, какие-то деньги были уплачены и лоббистским конторам в Вашингтоне, которые занимаются продвижением таких вопросов в американских органах власти. В свое время этим занимался Саакашвили, который пытался через лоббистов утрясти свои проблемы с администрацией Обамы. Но по ряду причин пока что эти попытки обратить на себя внимание администрацию Байдена не трогают. Одна из причин в том, Зеленский имеет те же проблемы, что и Порошенко – он неправильно себя повел перед выборами в США, поэтому на нем лежит печать «недоверия». Кроме того, Байден из-за коррупционных скандалов всячески стремиться дистанцироваться от темы Украины, так как любые его контакты с Украиной в США сразу же рассматриваются республиканцами и особенно «трампистами» через призму обвинений в коррупции и дела «Бурисмы». Это не означает, что США собираются прекратить использование Украины, просто администрации Байдена по внутриполитическим причинам сейчас не выгодно слишком часто ввязываться в украинскую проблематику. Поэтому мы слышим много рутинных трескучих фраз о поддержке и продолжении уже существующих программ «помощи» Украине, но когда речь заходит об администрации Байдена – несложно заметить, как она регулярно «отмораживается» от близких контактов третьего рода с Киева.

В Киеве наверняка понимают эти реалии, как и то, что обычными призывами решить проблему будет тяжело. Поэтому, помимо призывов срочно принять Украину в НАТО, встретиться с Зеленским и усилить накал помощи «для борьбы с российской агрессией», используют даже такие фейковые инициативы, как «борьбу с олигархами», которую на Украине выдают за «выполнение предвыборных обещаний». Само собой, смешно выглядит, когда с олигархами на Украине борется президент, у которого премьер-министр является прямым ставленником богатейшего олигарха. И чтобы начать борьбу с олигархией, нет нужды сразу бежать и принимать законы, можно для начала начать с себя и убрать Шмыгаля, часть членов правительства и часть депутатов своей же фракции, которые являются ставленниками или клиентами олигархов. Но так как реальной цели борьбы с олигархами нет, то, как обычно, борьба с олигархами на Украине — это борьба одних олигархов с другими олигархами. При этом подобную риторику пытаются продать Вашингтону как выполнение международных обязательств Украины по «снижению влияния крупного бизнеса на политические процессы».

Опять же, судя по реакции Вашингтона на подобные инициативы из Киева, там не слишком впечатлились накалом «антиолигархической борьбы», тем более, что вряд ли администрация Байдена позволит Зеленскому или кому-либо еще всерьез тронуть олигарха Порошенко (это же не какой-то там Медведчук или Козак), который уже 2 года президентства Зеленского гуляет на свободе, наглядно демонстрируя, чем как обычно закончится «борьба с олигархами».

В силу отсутствия необходимых реакций на «борьбу с олигархией» и истерики в СМИ, повышается вероятность тех или иных провокаций на линии фронта на Донбассе, на границе с Крымом или в Черном море (Керченский пролив, платформы «Черноморнефтегаз» и т.д.) с целью вызвать локальный кризис, обратить на себя внимания и добиться приглашения хоть куда-то, где обсуждают реальные вещи и реальные решения. Здесь у Зеленского ровно та же самая проблема, что стояла перед Порошенко осенью 2018-го года, когда отношения с администрацией Трампа зашли в тупик и надо было что-то «сильнодействующее», чтобы добиться внимания. Все это закончилось «прорывом волчьих стай» в Керченский пролив. Теперь очередь Зеленского.

Специально для ИА АСД

https://asd.news/articles/ukraina/v-poiskakh-vnimaniya-baydena/ – цинк

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