Мнение: Интервью Гудкова

Бежавший от лап путинского гестапо Дмитрий Гудков дал интервью украинским СМИ. Интервью крайне примечательное хотя бы тем, что прекрасно объясняет, почему российская оппозиция в принципе неспособна ни к чему, что и подтверждается результатами ее деятельности. Хотя «деятельность» – это очень комплиментарно для оппозиции. «Существования» – так будет вернее.

Гудков сообщил в интервью: «…Строить — я готов, реформы — я готов, как провести судебную реформу — я знаю, как сделать нормальные выборы в стране — я понимаю. <…> Когда будет возможность строить, я смогу, я способен и я умею это делать. Но я не понимаю, как этот режим можно расшатать…»

Проще говоря, политик (а оппозиция себя считает именно политиками) понятия не имеет, как именно он будет брать власть. И прямо об этом говорит. Всё, что потом — он готов. А вот как взять власть — да откуда мне знать, пусть меня туда пустят, а я уж там такого понаворочаю…

Собственно, поэтому у нашей отечественной оппозиции ничего не получается и не получится. Никогда. Потому что она не готова к главному, ради чего политик существует — к приходу во власть. Обсуждать — готовы. Мечтать о том, что они сделают, когда туда попадут — да хоть полное собрание мечтаний в пятидесяти томах.

Задаться вопросом — а с какого перепугу те, кто расшатает режим и придёт к власти, будут звать их, у наших оппозиционеров IQ не хватает. И что самое интересное, они же еще потом и обижаться будут, что их, таких хороших и заслуженных, никто не зовёт…

Вот потому они неудачники, и потому они — просто симулякры. Даже непонятно, почему режим их гнобит. Таких политических импотентов надо холить и лелеять, а не гонять по следователям. Наверное, потому что сам режим тоже недалеко от них ушел. Путин, собственно, власть ведь не брал. Он попал в нее абсолютно случайно в силу случайного набора факторов, а потому что это такое — борьба за власть, тоже не очень-то себе представляет.

—