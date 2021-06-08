Мнение: Философия трехлеток
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Солидные компании, внедряющие инфантильные речевки, похожи на старых перечниц, которые молодятся и покрасили седину фиолетовой краской.
То у них озорное “пересяду на мужское лицо”, то вот такое вот, как сегодня в моей ленте.
Проект назвали “моя изнанка”, буквально решето.
Изнанка у девчонок получилась такая, как будто они ее сами строчили на уроках труда.
Одна заявляет, что хочет быть гением, а ее заставляют быть музой.
Кому музой?
Вторая заявляет, что ей не разрешают рулить, но просят направлять.
Кого она направляет?
Третья говорит, что у нее большой рюкзак, поэтому она сильный пол.
Может она возьмет чужой рюкзак, как это делают для женщин мужчины?
Четвертая объявляет, что хочет привлекать внимание.
А к помидорам она готова?
Пятая хочет говорить, что думает.
Ну и говорит.
Шестая хочет быть честной, но боится и просит разрешения.
Седьмая не хочет быть украшением мужчины.
А кого она могла бы украсить?
Восьмая хочет первой писать мужчинам.
Но это как раз понятно. Иначе не дождешься.
Девятая хочет кричать.
Надеюсь, хотя бы в подушку.
Десятая хочет собаку.
А кто мешает? Наверное родители. И поэтому она хочет отвезти их на море и – ?
Когда представляешь таких девчонок, становится понятно, что может сделать общество для женской эмансипации.
То же самое, что родители для трехлеток.
Трехлетки требуют, чтобы родители выполняли все их желания.
А родители должны дать понять, что они – не слуги, что трехлетка не только свое хочу должна замечать, но и чужое.
Вокруг трехлетки – другие люди, и каждое ее хочу упирается в чужое такое же хочу.
Вот философия взросления трехлетки.
Хочет она быть гением, а другие сами такие же гении как она.
Хочет трехлетка другими рулить, но другие сами себе рулевые.
Хочет трехлетка, чтобы ее считали самой сильной, но другие сами с усами.
У трехлетки есть верные слуги: мама и папа, бабушка прислуживает, няня, хотя и не бесплатно.
Поэтому трехлетка уверена, что если погромче требовать, все дадут.
Вот философия трехлетки.
Но.
Взрослая жизнь начинается с осознания законов общежития.
Личная территория человека очень мала и со временем сужается, и чтобы ее расширять, он должен приносить пользу.
Его никто не будет считать симпатичным, если он не будет радовать глаз.
У него не будет денег, если он не будет участвовать в обогащении других.
У него не будет знаний, если он не заплатит за них деньгами и усердием.
У него не будет семьи, если он не будет пахать на эту семью.
У него не будет творчества, если он не будет пахать. У него не будет 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, если он не будет пахать.
И не просто пахать, а эффективно пахать, пахать на радость другим, с эмпатией к этим другим.
Ни одного ресурса не будет у трехлетки, если она останется трехлеткой.
Так почему седовласые компании пиарят философию трехлеток, как думаете?
Старческий маразм?
Приводите другие примеры маразма.
Источник: Эволюция
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