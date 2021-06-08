Мнение: Философия трехлеток

Солидные компании, внедряющие инфантильные речевки, похожи на старых перечниц, которые молодятся и покрасили седину фиолетовой краской.

То у них озорное “пересяду на мужское лицо”, то вот такое вот, как сегодня в моей ленте.

Проект назвали “моя изнанка”, буквально решето.

Изнанка у девчонок получилась такая, как будто они ее сами строчили на уроках труда.

Одна заявляет, что хочет быть гением, а ее заставляют быть музой.

Кому музой?

Вторая заявляет, что ей не разрешают рулить, но просят направлять.

Кого она направляет?

Третья говорит, что у нее большой рюкзак, поэтому она сильный пол.

Может она возьмет чужой рюкзак, как это делают для женщин мужчины?

Четвертая объявляет, что хочет привлекать внимание.

А к помидорам она готова?

Пятая хочет говорить, что думает.

Ну и говорит.

Шестая хочет быть честной, но боится и просит разрешения.

Седьмая не хочет быть украшением мужчины.

А кого она могла бы украсить?

Восьмая хочет первой писать мужчинам.

Но это как раз понятно. Иначе не дождешься.

Девятая хочет кричать.

Надеюсь, хотя бы в подушку.

Десятая хочет собаку.

А кто мешает? Наверное родители. И поэтому она хочет отвезти их на море и – ?

Когда представляешь таких девчонок, становится понятно, что может сделать общество для женской эмансипации.

То же самое, что родители для трехлеток.

Трехлетки требуют, чтобы родители выполняли все их желания.

А родители должны дать понять, что они – не слуги, что трехлетка не только свое хочу должна замечать, но и чужое.

Вокруг трехлетки – другие люди, и каждое ее хочу упирается в чужое такое же хочу.

Вот философия взросления трехлетки.

Хочет она быть гением, а другие сами такие же гении как она.

Хочет трехлетка другими рулить, но другие сами себе рулевые.

Хочет трехлетка, чтобы ее считали самой сильной, но другие сами с усами.

У трехлетки есть верные слуги: мама и папа, бабушка прислуживает, няня, хотя и не бесплатно.

Поэтому трехлетка уверена, что если погромче требовать, все дадут.

Вот философия трехлетки.

Но.

Взрослая жизнь начинается с осознания законов общежития.

Личная территория человека очень мала и со временем сужается, и чтобы ее расширять, он должен приносить пользу.

Его никто не будет считать симпатичным, если он не будет радовать глаз.

У него не будет денег, если он не будет участвовать в обогащении других.

У него не будет знаний, если он не заплатит за них деньгами и усердием.

У него не будет семьи, если он не будет пахать на эту семью.

У него не будет творчества, если он не будет пахать. У него не будет 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, если он не будет пахать.

И не просто пахать, а эффективно пахать, пахать на радость другим, с эмпатией к этим другим.

Ни одного ресурса не будет у трехлетки, если она останется трехлеткой.

Так почему седовласые компании пиарят философию трехлеток, как думаете?

Старческий маразм?

Приводите другие примеры маразма.