 

Байден и Столтенберг обсудили стратегию НАТО в отношении России

08.06.2021, 3:13, Новости дня
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на состоявшейся в понедельник в Вашингтоне встрече с президентом США Джо Байденом обсудил стратегию Североатлантического альянса в отношении России.

«Мы также обсудили Россию. И мы согласны с двойственным подходом: нам нужны сдерживание и оборона, но также диалог с Россией», – приводит слова Столтенберга ТАСС.

Он уклонился от прямого ответа на вопрос о том, состоится ли заседание Совета РФ – НАТО в преддверии предстоящего саммита альянса в Брюсселе. «Диалог с Россией не является признаком слабости. Мы сильны, мы едины, и тогда мы сможем говорить с Россией, а нам нужно разговаривать с Россией, чтобы стремиться к лучшим отношениям», – выразил мнение генсек.

«Но даже если мы не верим в лучшие отношения с Россией, нам необходимо наладить сложные отношения с Россией. Контроль над вооружениями, прозрачность, снижение рисков – все эти вопросы важны», – подчеркнул он.

Столтенберг также сообщил, что обсудил с Байденом проблематику контроля над вооружениями, а также приветствовал продление на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

«Я приветствую продление нового ДСНВ. Союзники по НАТО были и остаются на переднем плане глобального контроля над вооружениями и контроля над ядерным оружием. Мы [с Байденом] обсудили важность контроля над вооружениями, а также разговора с Россией», – отметил генсек альянса. Он приветствовал тот факт, что глава Белого дома встретится с лидерами стран НАТО перед саммитом с президентом РФ Владимиром Путиным.

Накануне Столтенберг заявил, что альянс более года назад предложил Москве провести заседание Совета РФ – НАТО, однако не получил ответа. «Мяч теперь на стороне России», – сообщил Столтенберг. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова призвала генсека НАТО «вернуть на поле свои ворота», пообещав, что «мы пробьем».

В тот же день в альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно.



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