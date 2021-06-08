Иван Голунов рассказал о деле вокруг подставного фото «нарколаборатории» якобы из его квартиры

Там тоже есть нестыковки.

Журналист Иван Голунов рассказал историю «владельцев» «нарколаборатории», фото которой силовики опубликовали в пресс-релизе в день задержания журналиста, утверждая, что она якобы из его квартиры. Как сообщает Голунов в своем телеграм-канале, дело о «нарколаборатории» связано с делом Евгения Панкова и Максима Сахарова, которых сотрудники УВД по ЗАО задержали в июне 2019 года.

«Дед Панкова владел огромной дачей в Одинцовском районе Подмосковья, часть участка он сдавал, потом дед умер, Панков стал наследником дачи. Он не успел разобраться с арендаторами на даче, как Панкова с его знакомым Сахаровым задержали. Нарколаборатория находилась на даче, которую сдавал дед Панкова», — рассказал Голунов.

По его данным, на оборудовании следователи не нашли отпечатков и ДНК задержанных, а часть вещдоков («пакетики с неизвестным веществом») была утеряны. Впоследствии, через 1,5 года, когда закончился предельный срок содержания в СИЗО, Панкова и Сахарова отпустили под подписку о невыезде, сообщает Голунов. Однако потом предъявили обвинение по ч. 5 ст. 228.1 (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере), продолжает журналист:

«По этому обвинению возможен суд присяжных, и когда стало понятно, что обвиняемые хотят воспользоваться этим правом, то прокуратура отправила дело на доследование. На сайте Мособлсуда так и нет информации, что дело поступило в суд», — рассказал Голунов.

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Фотография «нарколаборатории» в «деле Голунова» появилась после того, как экс-подполковник Игорь Ляховец, которого приговорили к 12 годам колонии общего режима, решил подстраховаться «доказательствами» и «одолжил» их у коллег из соседнего отдела, попросив фото с других задержаний, на которых видно много наркотиков, рассказывает журналист.

По его данным, Ляховец взял одно фото из квартиры Голунова, добавил несколько фото из нарколаборатории и отправил их своему начальнику Андрею Щирову. «Тот переслал фото начальнику УВД по ЗАО Андрею Пучкову. Утром фото оказались у главы пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрию Титову. Пока пресс-служба согласовывала пресс-релиз, Титов отправил фото в Baza», — сказал журналист.

Московский городской суд в конце мая приговорил экс-полицейских к срокам от 5 до 12 лет лишения свободы по делу о превышении должностных полномочий и фальсификации улик.

Голунова задержали в июне 2019 года. Его подозревали в попытке сбыта наркотиков. Полицейские утверждали, что нашли у него пакеты с запрещенным веществом. По словам корреспондента, наркотики ему подбросили. После общественного резонанса 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что дело против журналиста прекратили из-за недоказанности вины.

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