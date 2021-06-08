 

Суд в Канаде назначил слушания по делу обвиняемого в РФ экс-нациста Оберлендера

08.06.2021, 2:46, Новости дня
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Слушания по делу о депортации пособника нацистов Гельмута Оберлендера, которого в РФ подозревают в причастности к убийствам мирных жителей СССР во время Второй мировой войны, пройдут 7-10 сентября, говорится в судебном уведомлении.

«Управление по делам иммигрантов и беженцев Канады (IRB) пересмотрело сроки слушаний по делу Гельмута Оберлендера. Слушания пройдут с 7 по 10 сентября», – цитирует сообщение РИА «Новости».

В марте адвокаты Оберлендера попросили прекратить дело о его депортации из Канады.

Напомним, в Канаде приостановили процедуру депортации бывшего эсэсовца Гельмута Оберлендера, обвиняемого в РФ в убийствах мирных жителей в СССР во время Великой Отечественной войны. Представитель ведомства Анна Пейп, рассмотрение вопроса о депортации Оберлендера отложено как минимум до 19 марта.

В декабре российское посольство в Оттаве заявило, что влиятельные заступники Оберлендера пытаются затормозить лишение его канадского гражданства.

Канада всячески затягивает процесс депортации одного из последних нацистских преступников – бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера. Следственный комитет РФ по архивным материалам возбудил уголовное дело об убийстве более 30 тыс. жителей Ростовской области эсэсовцами в 1942–1943 годах, когда выяснилась судьба одного из семи бежавших из СССР переводчиков зондеркоманды – Оберлендера. В архивных документах управления ФСБ по Краснодарскому краю подтверждается, что Оберлендер участвовал и в других казнях. Оберлендера лишили гражданства Канады.



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