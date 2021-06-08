Оттава сочла «необоснованными» ответные санкции РФ против Канады

Правительство Канады считает необоснованными и неприемлемыми санкции РФ в отношении девяти канадских граждан, заявили в канадском внешнеполитическом ведомстве.

«Нам известно о решении РФ запретить девяти канадцам въезд в Россию в ответ на санкции, введенные Канадой 24 марта. Санкции РФ против граждан Канады, в том числе членов правительства, неприемлемы и не обоснованы», – приводит текст заявления ТАСС.

Во внешнеполитическом ведомстве Канады отметили, что Оттава вводила антироссийские санкции в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального и его сторонников. В канадском МИДе выступили с утверждением, «по-прежнему глубоко обеспокоены ухудшением ситуации с правами человека в РФ и сужением пространства для гражданского общества и независимых голосов». Как уточнили в ведомстве, Канада поддерживает тех, кто включен в российский санкционный список, «и продолжит работать с партнерами в защиту демократии».

Накануне Москва внесла в черный список девять граждан Канады, причастных к формированию и проведению антироссийского курса. В марте Канада заявила, что вводит санкции против нескольких российских должностных лиц из-за якобы ухудшения в РФ ситуации с правами человека. Под ограничения попали директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСИН Александр Калашников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что санкции Канады против российских высокопоставленных лиц незаконны, Москва намерена предпринять ответные меры. Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что ответ на канадские санкции будет жестким.