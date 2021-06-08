Мнение: Кое-что задаром

Отечественная интерпретация научно-фантастического рассказа Роберта Шекли "Кое-что задаром". Само произведение не очень длинное, в аудиоварианте можете ознакомиться вот здесь https://akniga.org/shekli-robert-koe-chto-zadarom

Сам рассказ запомнился еще в детстве (как впрочем и большая часть его творчества – "Призрак 5", "Особый старательский", "Форма", "Битва" и прочие, весьма памятны, как и "Кое-что задаром", где в доступной и яркой форме раскрыт тезис "За все в этой жизни надо платить").

От самого рассказа тут лишь общая фабула, да и та изменена – в оригинале было устройство исполнявшее желание, а тут скорее средство копирования.

В целом, это скорее демонстрация, что могут сделать любители, если им дать денег и набрать профессиональных актеров. Для любительского проекта – весьма неплохо.

PS. С удовольствием бы посмотрел сериал с экранизацией рассказов Шекли.

Ну и само собой, рекомендую читать Шекли, если вы каким-то чудом миновали творчество автора. В малых формах с ним пожалуй лишь Бредбери может поспорить.

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