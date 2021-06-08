Apple наконец запускает Screen Time API для разработчиков приложений

Сразу после выпуска iOS 12 в 2018 году Apple представила собственные встроенные инструменты и элементы управления для отслеживания экранного времени. Затем начали расправляться со сторонними приложениями, которые реализовали свои собственные системы экранного времени, заявив, что они сделали это с помощью технологий, которые ставили под угрозу конфиденциальность пользователей. Что было недоступно в то время? API экранного времени, который позволил бы разработчикам использовать Appleсобственная система Screen Time и создавали собственный опыт, который расширил ее возможности. Теперь все изменилось.

В AppleНа Всемирной конференции разработчиков в понедельник был представлен новый API-интерфейс Screen Time, который предлагает разработчикам доступ к фреймворкам, которые позволят осуществлять родительский контроль, а также сохраняют конфиденциальность пользователей.

Компания добавила три новых фреймворка Swift в iOS SDK, которые позволят разработчикам создавать приложения, которые помогают родителям управлять тем, что ребенок может делать на своих устройствах, и обеспечивают сохранение этих ограничений.

Приложения, использующие этот API, смогут устанавливать ограничения, такие как блокировка учетных записей, предотвращение смены пароля, фильтрация веб-трафика и ограничение доступа к приложениям. Подобные изменения уже доступны через Apple»Screen Time», но разработчики теперь могут создавать свои собственные приложения, в которых эти функции предлагаются под их собственным брендом, а затем они могут расширять функциональные возможности, предоставляемые Appleсистема.

ScreenTime API выглядит великолепно, я искренне надеюсь, что кто-нибудь предоставит мне способ массового изменения вещей для моих детей. Если бы я знал, что мне придется настраивать ScreenTime каждого ребенка индивидуально, как я делаю сегодня, у меня было бы меньше детей. # WWDC21

— Стэн Лемон (@stanlemon) 7 июня 2021 г.

Приложения разработчиков, использующие API, также могут быть заблокированы на месте, поэтому их можно будет удалить с устройства только с одобрения родителей.

Приложения могут аутентифицировать родителей и гарантировать, что устройство, которым они управляют, принадлежит ребенку в семье. Плюс, Apple сказал, что способ работы системы позволяет родителям выбирать приложения и веб-сайты, которые они хотят ограничить, без ущерба для конфиденциальности пользователей. (Система возвращает только непрозрачные токены вместо идентификаторов для приложений и URL-адресов веб-сайтов, Apple сообщили разработчикам, поэтому третьи стороны не получают доступа к личным данным пользователей, таким как сведения об использовании приложений и просмотре веб-страниц. Это помешает сомнительной компании создать приложение Screen Time только для сбора пользовательских данных, например, об использовании приложения.)

Сторонние приложения также могут создавать уникальные временные окна для различных приложений или типов действий и предупреждать ребенка, когда время почти истекло. Когда оно регистрирует время, приложение блокирует доступ к веб-сайтам и приложениям и, возможно, напоминает ребенку, что пора делать домашнее задание — или что-то еще, что задумал разработчик.

И, с другой стороны, приложения могут побуждать ребенка получать доступ к экранному времени после того, как он выполнит какую-либо другую задачу, например, выполнение домашнего задания, чтение или работу по дому или что-нибудь еще.

Разработчики могут использовать эти функции для создания новых возможностей, которые Appleсобственная система экранного времени не позволяет сегодня, если их собственные идеи Appleбазовый набор элементов управления. Родители, скорее всего, потратят свои деньги, чтобы упростить управление экранным временем и сделать его более адаптированным к своим потребностям.

Другие приложения также могут быть связаны с Screen Time вне «семейного» контекста — например, те, которые направлены на психическое здоровье и благополучие.

Конечно, разработчики просили API Screen Time с момента запуска самого Screen Time, но Apple казалось, не уделял первоочередного внимания его развитию до тех пор, пока не стал AppleВопрос об удалении конкурирующих приложений для экранного времени был поднят на антимонопольном слушании в прошлом году. В то время, Apple Генеральный директор Тим Кук защитил решение компании, объяснив, что приложения использовали технологию MDM (управление мобильными устройствами), которая была разработана для управления устройствами сотрудников на предприятии, а не для домашнего использования. По его словам, это было угрозой для конфиденциальности.

Apple во время WWDC есть сеанс, в котором будет подробно рассказано, как работает новый API, поэтому мы ожидаем, что узнаем больше, когда информация для разработчиков станет более общедоступной.

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