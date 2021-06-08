При высадке рассады овощей полив обязателен: как его правильно производить

В начале лета дачники переносят рассаду овощей из контейнеров в открытый грунт. Чтобы саженцы прижились, за ними необходимо хорошо ухаживать. Молодые растения нуждаются во влаге. Поэтому при посадке рассады овощей полив обязателен. В статье мы расскажем об особенностях орошения разных культур.

Зачем поливать рассаду

После переноса рассады в открытый грунт нужно утрамбовать почву вокруг корешков. Затем саженцы следует полить. Это обеспечит хорошее укоренение молодых растений.

Последующая частота полива будет зависеть от вида растения. Далее мы расскажем о том, как часто нужно увлажнять наиболее распространенные овощные культуры.

Томаты

Помидоры нуждаются в обильном, но нечастом орошении. При избытке воды томаты могут заболеть фитофторозом или серой гнилью. Серьезный вред овощам наносит и дефицит влаги. В сухих условиях завязавшиеся плоды подвержены заражению вершинной гнилью.

Поливайте томаты только под корень. Для полива нельзя использовать шланг, это создает холодные условия для рассады, что негативно сказывается на будущем созревании плодов.

Чтобы понять, нуждаются ли томаты в поливе, нужно обратить внимание на их листья. Потемнение и подвядание листвы свидетельствует о дефиците воды. Если такие признаки отсутствуют, то вы можете не поливать помидоры в течение 10 – 15 дней после переноса в открытую почву. Обычно им хватает воды, которую вы вылили при пересадке.

Когда рассада укоренится и начнет активно расти, необходимо изменить схему орошения. При отсутствии дождей томаты следует поливать 1 раз в 7 дней. Для увлажнения каждого растения требуется 3 – 5 л воды. В дождливую погоду потребность помидоров во влаге определяют по состоянию листьев.

После того как на кустиках завяжутся плоды, землю на грядке нужно всегда поддерживать во влажном состоянии. Для удержания влаги следует использовать мульчирование.

Когда плоды начнут созревать, то частоту полива низкорослых сортов нужно сократить, а высокорослых – увеличить.

Перцы

Этот овощ любит влажную землю. Перцы нуждаются в обильном и систематическом поливе.

После переноса на грядку рассаду перца следует поливать каждую пару дней. Под корешок каждого кустика нужно выливать 1 – 2 л жидкости. В условиях жары и засухи овощ поливают ежедневно.

Через пару недель после переноса рассады в почву частоту полива нужно уменьшить. Это ускорит появление завязи и улучшит вкус перца.

Баклажаны

Эти овощи любят обильный полив. Но в первую неделю после высадки в открытый грунт баклажаны орошать не нужно. При пересадке рассады следует хорошо увлажнить лунки. В этом случае растению хватит воды на первые 7 дней.

В дальнейшем баклажаны поливают в зависимости от погоды. В прохладные и пасмурные дни достаточно увлажнять растение 1 раз в неделю. В сильную жару частоту полива увеличивают до 2 раз в неделю.

Поливать растения следует рано утром. При этом важно следить, чтобы вода не попадала на листочки, иначе они получат солнечный ожог.

Огурцы

Огурец – это очень влаголюбивый овощ. При недостатке влаги плоды вырастают горькими и невкусными. До начала цветения огурцы поливают 1 раз в неделю. При этом расход воды должен составлять 3 – 6 л на 1 м2 почвы. После появления цветков частоту полива и объем жидкости необходимо увеличить в 2 раза.

Этот овощ поливают рано утром или вечером. Для орошения следует использовать отстоявшуюся воду температурой около +25°. Ее нужно лить под корень из лейки с насадкой-рассекателем или использовать капельный полив.

Заключение

Перенос саженцев в открытый грунт должен обязательно сопровождаться поливом. Ведь молодому ростку нужно адаптироваться к новым условиям и укорениться. В дальнейшем овощи поливают в соответствии с их потребностью в воде.