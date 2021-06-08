Apple планирует открыть представительство в Киеве в этом году – глава таможни

Рябикин рассказал, что уже встречался в представителями Apple. По его словам, сейчас у компании много таможенных вопросов, о которых он и сам не знал.

“Оказывается, есть два типа телефонов: одни – для продажи, другие – для сервисных центров – эти телефоны дают вместо сломанных. Но когда такой телефон пересекает границу Украины, для нас он ровно такой же, как другие, хотя на самом деле не такой”, – отметил он.

Контекст:

Apple – производитель компьютеров, смартфонов, аудиоплееров, программного обеспечения. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну корпорация создала в индустрии потребительской электроники уникальную репутацию, сравнимую с культом.

В 2021 году Apple стала самым дорогим брендом. Стоимость бренда оценили в $263,4 млрд. Компания вышла на лидирующую позицию впервые за пять лет, в 2020 году она занимала третью строчку рейтинга.

Издание LIGA.net 31 мая сообщило, что Apple в этом году планирует открыть полноценное представительство в Украине.

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