Шевченко заявил, что его не интересует реакция в России на новую форму сборной Украины

На пресс-конференции журналист спросил у Шевченко, как тот относится к реакции России на украинскую форму.

“Меня вообще не интересует их реакция. Меня интересует наша реакция. Наших болельщиков. Я думаю, нашим болельщикам форма понравилась. Я доволен”, – ответил Шевченко.

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Публикация от Zorya Londonsk (@zoryalondonsk)

Контекст:

Форму продемонстрировал 6 июня в Facebook президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Так, на футболке разместили контур карты Украины, а также надписи: “Слава Украине!” и “Героям слава!”.

Эту форму для выступления на чемпионате Европы 2020 одобрил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

После демонстрации формы в российском министерстве иностранных дел ее назвали “обманкой”. Спикера МИД РФ Марию Захарову возмутил слоган “Слава Украине” и то, что карта Украины изображена вместе с оккупированным Россией Крымом.

Посольства Соединенных Штатов и Великобритании в Киеве высказались в поддержку новой формы национальной сборной Украины.

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