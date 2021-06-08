Украинская теннисистка Костюк проиграла полячке Свьонтек на Roland Garros

Матч продолжался 1,5 часа, отмечает Большой теннис Украины. В первой партии Костюк повела с брейком 2–1, после чего пять геймов из следующих шести в борьбе выиграла Свьонтек.

На старте второго сета соперницы обменялись брейками, затем польская теннисистка вновь вышла вперед (4–3). Украинке не удалось реализовать шанс на обратный брейк, а в следующем гейме она ушла с матчбола на своей подаче.

Окончательный счет составил 3–6, 4–6 в пользу полячки. В 1/4 финала Свьонтак сыграет против гречанки Марии Саккари.

Контекст:

Костюк была последней украинкой на Roland Garros. Первая ракетка Украины Элина Свитолина свой матч третьего круга 5 июня проиграла.

В 2021 году Открытый чемпионат Франции по теннису на грунтовых кортах проходит с 30 мая по 12 июня. Это один из четырех турниров серии Большого шлема.

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