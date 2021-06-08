Минюст США вернул выкуп, который Colonial Pipeline заплатил хакерам

“Министерство юстиции объявило сегодня об аресте 63,7 биткойнов на сумму около $2,3 млн. Эти средства якобы представляют собой доходы от выплаты выкупа 8 мая лицам из группы, известной как DarkSide, которая атаковала Colonial Pipeline, в результате чего критически важная инфраструктура была выведена из строя”, – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ордер на арест выдала мировой судья США в Северном округе Калифорнии Лорел Билер.

“Выплаты выкупа – это топливо, которое приводит в движение двигатель цифрового вымогательства, и сегодняшнее объявление демонстрирует, что Соединенные Штаты будут использовать все доступные инструменты, чтобы сделать эти атаки более дорогостоящими и менее прибыльными для криминальных предприятий”, – заявила заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако.

Контекст:

Об атаке на Colonial Pipeline стало известно 9 мая. Этот трубопровод транспортирует 45% дизельного топлива, керосина и бензина на восточное побережье США. Из-за кибератаки его работа была заблокирована до 13 мая. По данным СМИ, Colonial Pipeline выплатила устроившим кибератаку хакерам $5 млн выкупа.

ФБР подтвердило, что хакерскую атаку на Colonial Pipeline действительно провела группировка Darkside. “Есть веские основания полагать, что преступники, совершившие нападение, живут в России”, – заявил президент США Джо Байден. Он отметил, что ФБР не считает причастными к атаке правительство или президента РФ.

По данным Associates Press, Darkside – это группировка профессиональных вымогателей, которая действует с августа прошлого года. По их заявлениям, они не атакуют больницы и дома престарелых, образовательные или правительственные объекты и жертвуют часть своей выручки на благотворительность. Также группировка не атакует страны постсоветского пространства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 мая заявил, что Россия “не имеет никакого отношения” к кибератаке на американскую компанию Сolonial Pipeline.

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