В Екатеринбурге начались рейды против самокатчиков

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД провели профилактическую работу с участниками дорожного движения, за нарушение ПДД к административной ответственности привлечено 350 пешеходов и велосипедистов, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

«В центральной части города сотрудники ГИБДД контролируют соблюдение ПДД и проводят профилактическую работу с участниками дорожного движения, особое внимание уделяя детям. За нарушение ПДД к административной ответственности привлечено 350 пешеходов и велосипедистов», – цитирует сообщение E1.ru.

Уточняется, что инспекторы ГИБДД стоят возле пешеходных переходов и рассказывают екатеринбуржцам о необходимости соблюдать правила дорожного движения. В ведомстве добавили, что, если самокат по своим характеристикам схож с мопедом, но у владельца нет соответствующих прав, водитель будет оштрафован.

«Если водительское удостоверение он не получал, то есть основания для привлечения к ответственности за управление транспортным средством. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей», – рассказали в ГИБДД.

Отмечается, что самокатчики во всей области стали виновниками ДТП семь раз. Во всех этих случаях именно они получили травмы. Травмы во всех случаях получили только водители самокатов.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют ограничить скорость электросамокатов до 15 км/ч.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как российские улицы захлестнула новая транспортная угроза.