 

В Екатеринбурге начались рейды против самокатчиков

08.06.2021, 1:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД провели профилактическую работу с участниками дорожного движения, за нарушение ПДД к административной ответственности привлечено 350 пешеходов и велосипедистов, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

«В центральной части города сотрудники ГИБДД контролируют соблюдение ПДД и проводят профилактическую работу с участниками дорожного движения, особое внимание уделяя детям. За нарушение ПДД к административной ответственности привлечено 350 пешеходов и велосипедистов», – цитирует сообщение E1.ru.

Уточняется, что инспекторы ГИБДД стоят возле пешеходных переходов и рассказывают екатеринбуржцам о необходимости соблюдать правила дорожного движения. В ведомстве добавили, что, если самокат по своим характеристикам схож с мопедом, но у владельца нет соответствующих прав, водитель будет оштрафован.

«Если водительское удостоверение он не получал, то есть основания для привлечения к ответственности за управление транспортным средством. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей», – рассказали в ГИБДД.

Отмечается, что самокатчики во всей области стали виновниками ДТП семь раз. Во всех этих случаях именно они получили травмы. Травмы во всех случаях получили только водители самокатов.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют ограничить скорость электросамокатов до 15 км/ч.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как российские улицы захлестнула новая транспортная угроза.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.01 / Дуров заявил, что пользователи WhatsApp перейдут в Telegram из-за новой политики мессенджера

14.09 / Компания Tesla планирует обновить электрокар Model 3

11.08 / В Украине создали профсоюз работников музыкальной индустрии

17.02 / Полиция задержала в Петербурге «снявшую порчу» за 1 млн рублей женщину

12.02 / Украина передала Франции украденную картину Поля Синьяка

13.08 / Немецкая полиция устроила облаву на отмывателей российских денег

19.02 / США выразили надежду на совместную работу с Россией и КНР по Ирану

12.04 / Бренд Geely обновил модель Vision X3

08.07 / В Казахстане объявлен день национального траура по жертвам коронавируса

01.03 / Лукашенко снял сына с должности помощника по нацбезопасности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика