Twitter ограничивает учетные записи в Индии в соответствии с юридическим запросом правительства

Twitter сообщил в понедельник, что он заблокировал четыре счета в Индии, чтобы выполнить новый юридический запрос от индийского правительства.

Американская социальная сеть сообщила в Lumen Database, проекте Гарвардского университета, что она приняла меры в отношении четырех учетных записей, в том числе хип-хоп исполнителя L-Fresh the Lion и певца и автора песен Jazzy B, чтобы выполнить юридический запрос от правительство Индии получило его на выходных. Учетные записи имеют географические ограничения в Индии, но доступны за пределами страны Южной Азии. (В рамках своих усилий по обеспечению прозрачности некоторые компании, в том числе Twitter и Google делают запросы и заказы, которые они получают от правительств и других организаций, публикуют в базе данных Lumen.)

Все четыре аккаунта, как и несколько других, которые правительство Индии приказало заблокировать в стране в начале этого года, протестовали против сельскохозяйственных реформ Нью-Дели, а некоторые опубликовали другие твиты, в которых критиковались семь лет правления премьер-министра Нарендры Моди в Индии. TechCrunch нашел.

А Twitter Представитель сообщил TechCrunch, что, когда компания получает действительный юридический запрос, она рассматривает его как в соответствии со своими собственными правилами, так и в соответствии с местным законодательством.

«Если контент нарушает TwitterПравила, контент будет удален из сервиса. Если это будет признано незаконным в определенной юрисдикции, но не в нарушение Twitter Правила, мы можем отказать в доступе к контенту только в Индии. Во всех случаях мы уведомляем владельца учетной записи напрямую, чтобы он знал, что мы получили юридическое предписание, относящееся к учетной записи », — добавил представитель.

Новый юридический запрос, о котором ранее не сообщалось, поступил в то время, когда Twitter прилагает усилия, чтобы соответствовать новым правилам ИТ правительства Индии, новым руководящим принципам, которым уже соответствуют некоторые из его коллег, включая Facebook и Google.

В субботу Министерство электроники и информационных технологий Индии дало «окончательное уведомление» Twitter чтобы соответствовать новым правилам, которые были обнародованы в феврале этого года. Новые правила требуют от крупных компаний, занимающихся социальными сетями, назначать и передавать контактные данные представителей, отвечающих за соблюдение требований, узловую точку отсчета и рассмотрение жалоб для решения проблем на местах.

Напряжение нарастало между Twitter и правительство Индии в последнее время. В прошлом месяце полиция Дели посетила Twitter офисов, чтобы «вручить уведомление» о расследовании своей информации о классификации твитов индийских политиков как вводящих в заблуждение. Twitter назвал этот шаг формой запугивания, выразил обеспокоенность по поводу своих сотрудников и потребовал от правительства уважать права граждан на свободу слова.

В конце прошлого месяца, Twitter обратился в Нью-Дели с просьбой продлить срок соблюдения новых правил как минимум на три месяца.

В этом году компания, возглавляемая Джеком Дорси, столкнулась с несколькими трудными ситуациями в Индии, одном из крупнейших рынков сбыта продукции. После краткого выполнения приказа Нью-Дели в начале этого года компания столкнулась с критикой правительства за восстановление учетных записей, которые публиковали твиты с критикой политики правительства Индии или премьер-министра Нарендры Моди.

Эти двое снова публично встретились в апреле после того, как Нью-Дели приказал Twitter и Facebook, чтобы удалить посты, критикующие действия правительства в связи с пандемией коронавируса.

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