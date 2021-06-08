Аквариум для ребенка: развитие мышления, снижение стресса и другие преимущества ухода за рыбками

Размещение аквариума с рыбками в вашем доме не только добавит красоты интерьеру, но и принесет много пользы для вашего здоровья и жизни в целом. Особенно полезно это будет для детей, ведь уход за рыбками — полезное и интересное занятие, которое научит малыша многому. Если вы еще только думаете завести дома аквариум с красивыми цветными рыбками, то вам обязательно стоит это сделать. Вот чем полезен аквариум для ребенка и для вас самих.

Аквариум дисциплинирует

Ребенок должен будет каждый день уделять время для ухода за новыми питомцами, хотя бы пару минут. Их нужно покормить, подлить воды почистить фильтр. Не делайте это за него — пусть малыш сам берет ответственность за какие-то действия. Например, кормить и следить за температурой и чистотой воды. Это пойдет ему только на пользу.

Дети будут развивать дисциплину, получая радость от общения с питомцами. Это идеальное сочетание, но нельзя перегибать палку, принуждать малыша делать что-то, ругать, стыдить. У него должно быть связано с аквариумом все самое хорошее и светлое, тогда развитие дисциплины будет происходить само собой. Объясните ему, что от него теперь зависит жизнь целого аквариума! Это почетно и непременно повысит самооценку ребенка.

Добавляет ответственности

Конечно же, перед тем как доверить рыбок ребенку, его нужно всему научить. Покажите, как кормить, чистить, менять воду, ухаживать за растениями. Пусть малыш сначала наблюдает за вами, потом пробует делать что-то сам. Объясняя, что и как нужно делать, вы должны сказать также, что случится, если это сделано не будет. Понимание ответственности — дело времени.

Проводите в формате игры «аквариумные уроки». Ведь для ребенка это пока не работа, не хобби на всю жизнь, а интересная игра. Подарите ему возможность самому развить свою дисциплинированность и ответственность, при этом получая удовольствие. Вы удивитесь, как быстро ваш ребенок станет расти, как личность.

Побуждает интерес к познанию

Дети любят задавать вопросы. Во время наблюдения за аквариумом их могут возникать сотни. Зачем нужен грунт? Для чего пузырьки? Неужели рыбкам нужен воздух? Почему одни рыбки около дна, а другие наверху? Отвечайте ребенку, поддерживайте его интерес. Познавая мир аквариума, он узнает о том, как все вокруг устроено.

Многие педагоги и детские психологии сейчас поднимают вопрос о том, что аквариумы нужно ставить в детских садах и школах. Ведь наблюдение за аквариумом делает детей вовлеченными в процесс, помогает вырабатывать у себя самые полезные качества.

Уберегает от стресса

Доказано, что аквариумы обладают терапевтическими преимуществами. Один из основных способов создания успокаивающей среды в аквариумах — звук текущей воды. Вы можете видеть это по тому, как люди находят утешение в шуме бегущего ручья или разбивающихся о берег волн. Использование аквариумов для улучшения эмоционального состояния часто называют аквариумной терапией. Одним из важнейших преимуществ аквариумов для наших детей является снижение тревожности.

Знаете ли вы, почему вы часто видите аквариумы в кабинетах стоматологов? Их ставят там, чтобы уменьшить стресс и беспокойство у пациентов. Наши дети получают такие же преимущества от аквариума. Исследования показали, что простое пребывание рядом с водой и рыбками в ней снижает уровень беспокойства.

Полезно для здоровья

Если у кого-то из членов вашей семьи есть проблемы со здоровьем, такие как высокое кровяное давление или учащенное сердцебиение, то держать дома аквариум с рыбками очень полезно. Согласно многочисленным исследованиям, наблюдение за рыбками, плавающими в аквариуме, и простая забота о них могут быть полезны для вашего ума и сердца. Это предотвращает повышение уровня артериального давления, а также сводит на нет риск сердечных приступов.

Также аквариум улучшит сон ребенка. Если поставить его в детской комнате, то малыш станет лучше спать, не будет бояться оставаться один. Рыбки приносят в комнату очень позитивную энергию и снижают уровень стресса. Они удаляют все негативные мысли, которые мешают заснуть, и помогают хорошо выспаться.

Сохраняет умственную активность, помогает лучше учиться

Рыбы олицетворяют активность, и наличие аквариума с рыбками дома поможет ребенку оставаться энергичным и активным в течение всего дня. Это еще больше влияет на ежедневную продуктивность. Ребенок сможет лучше сосредоточиться, когда рядом будет аквариум, это также даст пространство для его творчества.

Известно, что аквариумы полезны для детей с синдромом гиперактивности. Когда дети смотрят, как рыбки плавают, то становятся спокойными и расслабленными. Это поможет вашему ребенку лучше сконцентрироваться, а также хорошо учиться. Разум малыша будет оставаться живым, улучшится память, фантазия, логика.

Воспитывает заботу

Аквариум поможет ребенку стать добрее, полюбить природу, осознать ее ценность. Это называется экологическим воспитанием. Аквариум из украшения интерьера превращается в живое экологическое пособие, причем, очень полезное. Также это хобби развивает наблюдательность у детей. Следя за подводным миром, малыши учатся внимательности.

Детский аквариум — один из оптимальных способов создать для ребенка живой уголок. Он не так сложен в уходе, как собака или кошка, хотя и требует ответственности. При правильной установке аквариум не создаст лишних трудностей. А еще он не станет причиной аллергических реакций и не принесет в дом инфекцию. Если вы до сих пор сомневались, купит ли ребенку аквариум, то теперь сомнений остаться не должно.