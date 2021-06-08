“Поступил достаточно жестоко по отношению ко мне”: Повереннова рассказала, как пережила измену Николаева

Актриса Дарья Повереннова в интервью на канале YouTube «Стрелец-молодец» поделилась нюансами своих отношений с Валерием Николаевым, который снимался с ней в сериале «День рождения буржуя». Она поведала, что ради него ушла от прежнего супруга, и рассказала о том, как узнала, что Николаев вел двойную жизнь, в результате чего ушел от нее к Татьяне Овсиенко.

Личная жизнь актрисы Дарьи Поверенновой

Дед Дарьи Поверенновой занимался актерской карьерой, в связи с чем с детства от нее тоже ждали успехов в этой области. В 19 лет она начинает совместную жизнь с режиссером Дмитрием Жигалкиным, за которого выходит замуж. В скором времени у них рождается дочь, которую называют Полиной. Однако еще до рождения дочери Дарья перестала испытывать к своему супругу теплые чувства. Несмотря на это, их отношения держались на протяжении десяти лет, после чего она начала свое общение с Валерием Николаевым, с которым пересекалась во время съемок.

Отношения с Валерием Николаевым

Объединивший их сериал «День рождения буржуя» придал им популярности, в особенности Николаеву. Со слов Дарьи, от общения с Валерием у нее складывались переменные чувства. Она могла как сиять от счастья, так и тосковать. Своего супруга Дарья бросила ради коллеги, с которым пробыла в отношениях два года. Николаев стал для Дарьи смыслом жизни, однако сам Валерий откровенно сообщил ей, что не планирует заводить серьезных отношения, однако и прекращать общение с ней не торопился.

Измена Валерия Николаева

Повереннова сказала, что испытывала сильные чувства к Николаеву, считая его неземным. Однако впоследствии ей стало известно, что в период их совместной жизни, а именно в последний год, Валерий общался также с Татьяной Овсиенко, с которой и изменял Дарье.

Спустя некоторое время Николаев за ужином в ресторане сообщил ей, что испытывает чувства к другой женщине. Самым удивительным фактом стало то, что после такого заявления Николаев все так же не хотел прекращать с ней общение. Для Дарьи сказанные им слова стали огромным грузом. Несмотря на то что Валерий сообщил ей, что испытывает к ней чувства, она не хотела принимать эту ситуацию и посчитала, что случившееся – это отклик судьбы, то есть напоминание ей о том, что она ушла от своего бывшего супруга ради другого.

После расставания с Валерием Николаевым на протяжении нескольких лет Повереннова находилась в сильной депрессии. Не погрязнуть в этом состоянии ей помогала ее дочь Полина. Впоследствии Дарья на протяжении трех лет общалась с актером Анатолием Руденко, который на десять лет младше ее, вследствие чего большинство не верили в то, что отношения между ними будут продолжительными.

По итогу Дарья Повереннова расстается с Анатолием, после чего у нее завязываются отношения с Андреем Шароновым, который является президентом школы управления «Сколково». После длительных отношений, которые продолжались целых восемь лет, они сыграли свадьбу. В настоящее время Дарья Повереннова счастлива в своем браке и считает, что Андрей Шаронов – это именно тот человек, с которым она и должна была в итоге связать свою жизнь.