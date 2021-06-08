Ученые обнаружили на дне Тихого океана аномальное количество ртути

Группа ученых впервые в истории измерила количество ртути, которая располагается на дне Тихого океана в глубоководных желобах. Согласно оценкам международных специалистов, показатели данного токсичного металла в разы выше, чем в самых загрязненных промрайонах нашей планеты.

Океанологи взяли пробы возле побережья Чили на глубине 2-10 километров. Выяснилось, что именно на дне было самое большое сосредоточение ртути. При этом, источником опасного металла стали не почва и не вулканы, а элементы органики, попадающие периодически на дно Тихого океана. По словам ученых, глубокие желоба превратились в свалку.

Ежегодно на океанском дне оседает примерно три тонны разнообразных соединений ртути. Эксперты говорят, что такое аномальное количество токсичного вещества свидетельствует о том, что влияние людей на природу значительно возросло, а также увеличились выбросы в атмосферу. Ртуть способна храниться на дне Тихого океана на протяжении миллионов лет. С течением времени отложения переместятся в верхние слои мантии Земли, откуда уже не будут способны вернуться назад в биосферу.

Источник: www.vokrugsveta.ru