 

Сотрудники сервисного центра Apple слили в сеть фото голой клиентки. Компания выплатила ей несколько миллионов долларов

08.06.2021, 0:54, Новости дня
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Инцидент произошел еще в 2016 году в Калифорнии. 21-летняя девушка, студентка университета в Орегоне, сдала свой iPhone в сервисный центр на ремонт. 

Два сотрудника центра нашли в ее смартфоне интимные фото и видео и опубликовали их в Facebook. Девушка узнала об этом после того, как ей сообщили знакомые и друзья, увидевшие публикации.

Адвокаты девушки пригрозили Apple иском и оглаской случившегося в СМИ. В итоге пострадавшая и компания пришли к мировому соглашению. Точная компенсация, выплаченная студентке, не разглашается, однако в документах говорится о “многомилионной сумме”. Адвокаты требовали от компании $5 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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