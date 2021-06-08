Сотрудники сервисного центра Apple слили в сеть фото голой клиентки. Компания выплатила ей несколько миллионов долларов

Инцидент произошел еще в 2016 году в Калифорнии. 21-летняя девушка, студентка университета в Орегоне, сдала свой iPhone в сервисный центр на ремонт.

Два сотрудника центра нашли в ее смартфоне интимные фото и видео и опубликовали их в Facebook. Девушка узнала об этом после того, как ей сообщили знакомые и друзья, увидевшие публикации.

Адвокаты девушки пригрозили Apple иском и оглаской случившегося в СМИ. В итоге пострадавшая и компания пришли к мировому соглашению. Точная компенсация, выплаченная студентке, не разглашается, однако в документах говорится о “многомилионной сумме”. Адвокаты требовали от компании $5 млн.

—