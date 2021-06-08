 

Скрытые функции мультиварки, о которых мало кто знает: шпаргалка для домохозяек

08.06.2021, 0:12, Разное
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Этот универсальный бытовой прибор наверняка имеется в каждом доме. С помощью мультиварки готовить блюда намного легче и быстрее. Более того, приготовленная в ней пища ароматнее и вкуснее. Это объясняет, почему данные устройства так популярны. Бесспорно, для приборов предусмотрены стандартные функции. Однако следует также знать и о дополнительных резервах. Подробнее о дополнительных режимах узнаете из данной статьи.

О «Тушении»

Этот режим один из самых применяемых. Используется хозяйками для приготовления супов, каш, холодца, гарнира и бульона. В целом приготовление супа займет всего полтора часа. Также в режиме «Тушение» можно сделать топленое молоко. Однако на это потребуется шесть часов. Преимущественно «Тушение» применяют для больших кусков рыбы и мяса. Если хотите сэкономить время, то в ходе приготовления каш на чашу положите сосиски, рыбный или мясной кусок. Таким образом основное яство и гарнир к нему будут готовиться одновременно. При варке супов чашу не наполняйте до самого верха, поскольку, дойдя до кипения, жидкость начнет выплескиваться.

О режиме «Плов»

Используется хозяйками для приготовления тушеной картошки. Примечательно, что всю работу сделает машина: картофель можно не перемешивать и не контролировать степень готовности этого продукта. Когда картофель приобретет золотистую корочку, бытовой прибор автоматически переключается и продолжает работать в режиме «Подогрев».

«Варка на пару»

Это еще один из дополнительных режимов. Он подойдет для семей с маленькими детьми и тех, кто соблюдает диету. Функция используется для приготовления на пару мяса, рыбы, яиц, пельменей и других продуктов. Например, яйца всмятку будут готовы уже через пять мнут, в мешочек – за семь минут. Чтобы сварить яйца вкрутую, придется подождать двенадцать минут. Чаще всего варку на пару хозяйки применяют для разогрева еды.

Также в этом режиме успешно размораживается мясо и рыба. Продукцию определите в чашу, залейте водой и подождите пятнадцать минут. Не рекомендуется варить на пару слишком большие куски. В противном случае они не пропарятся до конца и внутри останутся сырыми. Предприимчивые хозяйки данный бытовой прибор используют как увлажнитель воздуха. Для этой цели в чашу вливают воду и выставляют режим. При этом крышку на прибор ставить не нужно.

О «Выпечке»

С данным режимом, скорее всего, знакомы те, кто любит мучные изделия. Однако «Выпечку» можно также использовать для жарки мяса и рыбы. Определите продукцию в агрегат, установите режим «Выпечка», и спустя двадцать минут кусочки покроются хрустящей корочкой. Стоит отметить, что жарку можно осуществлять при открытом приборе.

О «Стерилизации»

Эта функция незаменима для мам, поскольку можно стерилизовать бутылочки и соски. В чашу наливается вода, устанавливается специальная насадка для варки на пару, на которую монтируются бутылочки и соски так, чтобы отверстия были снизу. Все, теперь остается включить агрегат в режиме «Стерилизация», соски и тара будут обрабатываться горячим паром. Данная процедура занимает не более двенадцати минут.



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