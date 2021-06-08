«Первый канал» предложил Ваенге представить Россию на «Евровидении»

Певица Елена Ваенга стала одним из кандидатов, чтобы представить Россию на песенном конкурсе «Евровидении» в 2022 году.

Как признался гендиректор канала Константин Эрнст, ему донесли эту идею члены жюри шоу «Три аккорда» — Александр Розенбаум, Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская и Александр Новиков.

– Я посмотрел номер, и, знаете, думаю, что это формат. Конечно, бородатой женщиной европейских меломанов уже не удивишь. Но тут такой ядерный синтез православия, уголовной романтики и некой игривости в виде женской бороды… Европейское жюри любит фриков. Думаю, у этого номера есть все шансы на победу. Если Елена согласится, возможно, мы даже не станем организовывать дальнейший отбор, — рассказал Константин Эрнст.

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст добавил, что для экономии средств и в целях качественной подготовки к выступлению Ваенгу освободят от отбора.

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