Наталья Водянова поздравила подписчиков с Днем русского языка: “Это информатика, это науки”

Популярная актриса и топ-модель Наталья Водянова разместила на своей странице в Twitter публикацию, посредством которой поздравила своих поклонников с Днем русского языка. По словам знаменитости, русская словесность является залогом интеллекта и разностороннего развития.

Как призналась топ-модель, любовь к русскому языку она вынесла еще со школьной скамьи благодаря своей учительнице, преподававшей данный предмет. И хотя по многим дисциплинам её оценки оставляли желать лучшего, русский язык она всегда знала на “четыре” и “пять”. При этом Наталья Водянова, являющаяся матерью пятерых детей, подчеркнула , что говорит с наследниками на родном языке. Такую привычку она считает единственно правильной, поскольку знание русского открывает для детей множество возможностей.



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К слову, красотка отметила, что стремление привить детям соответствующее знание связано не только с культурным началом. “Русский язык – это информатика, это науки. Даже космонавты не летают в космос без знания русского языка, поэтому учите русский язык – это потрясающе!” – резюмировала Водянова.

Источник: pravda-nn.ru