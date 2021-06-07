 

Наталья Водянова поздравила подписчиков с Днем русского языка: “Это информатика, это науки”

07.06.2021, 23:58, Разное
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Популярная актриса и топ-модель Наталья Водянова разместила на своей странице в Twitter публикацию, посредством которой поздравила своих поклонников с Днем русского языка. По словам знаменитости, русская словесность является залогом интеллекта и разностороннего развития.
Как призналась топ-модель, любовь к русскому языку она вынесла еще со школьной скамьи благодаря своей учительнице, преподававшей данный предмет. И хотя по многим дисциплинам её оценки оставляли желать лучшего, русский язык она всегда знала на “четыре” и “пять”. При этом Наталья Водянова, являющаяся матерью пятерых детей, подчеркнула , что говорит с наследниками на родном языке. Такую привычку она считает единственно правильной, поскольку знание русского открывает для детей множество возможностей.

Изображение взято с: [email protected]
К слову, красотка отметила, что стремление привить детям соответствующее знание связано не только с культурным началом. “Русский язык – это информатика, это науки. Даже космонавты не летают в космос без знания русского языка, поэтому учите русский язык – это потрясающе!” – резюмировала Водянова.

Источник: pravda-nn.ru



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