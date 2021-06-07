 

В волокна ткани встроили чипы памяти и датчики температуры

07.06.2021, 23:58, Разное
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Американские учёные смогли создать ткань со встроенными чипами памяти и датчиками температуры. Волокно, изобретённое инженерами Массачусетского технологического института, может собирать, хранить и передавать информацию.
Ещё одну высокую технологию будущего создали исследователи одного из научных центров США. Инженеры MIT (Массачусетского технологического института) изобрели метод производства программируемого волокна. С ее помощью уже вскоре может появиться настоящая смарт-ткань. Руководитель проекта Йоэль Финк пояснил в СМИ о том, что «цифровые» нити расширят возможности ткани, в перспективе выявив неочевидные «сценарии поведения» тела человека, одетого в «умную одежду». Разработку поддерживают военные ведомства США.

Сфера применения такого изобретения достаточно широка, так медики смогут мониторить состояние здоровья человека, носящего подобную одежду. В режиме реального времени можно будет отслеживать и диагностировать вероятные заболевания. При этом и ранее уже делали нечто подобное, однако все экземпляры были аналоговыми, хранившие в буквальном смысле электрический сигнал без преобразования в цифровой формат.

Интересно, что, несмотря на содержание в нити сотен микроскопических чипов квадратной формы, она легко проходит в ушко иглы. Более того, ткань из этого волокна можно даже стирать, правда, не более десяти раз. На ощупь она также не отличается от обычной. Ещё одной «изюминкой» изобретения является то, что активировать можно не все чипы сразу, а только некоторые из них или даже один. Любой контент, записанный на такого рода ткани, хранится без электропитания до двух месяцев. А собранные нитями сведения дают возможность точно определить, чем занимается в данный момент человек, одетый в смарт-одежду.

Источник: 3dnews.ru



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