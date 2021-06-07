Алена Водонаева поделилась неожиданными подробностями личной жизни: “Секс вносится в график”

Популярная телеведущая Алена Водонаева недавно в разделе Stories своего микроблога в Instagram провела интерактивное общение с подписчиками, в ходе которого раскрыла несколько подробностей своей личной жизни. В частности, знаменитость пояснила о своем оптимальном размере талии, собственном идеале мужчины и роли секса в ежедневном распорядке.

Общение красотки с фолловерами происходило в рамках темы “Время ваших вопросов”. Стоит отметить, что немалая часть подписчиков заинтересовалась методикой питания, которая позволяет Алене Водонаевой сохранять её завидную стройность. В ответ телезвезда призналась, что питается исключительно интуитивно, без конкретной привязки к рациону. К примеру, по словам хозяйки аккаунта, на момент публикации она съела вкусный круассан и выпила матча латте на банановом молоке. Своим оптимальным размером талии она считает показатель в 57-58 см, хотя в настоящее время он превышен на пару сантиметров. Однако в случае, если эта часть фигуры увеличивается до 65 сантиметров, ведущей предпринимаются срочные меры. Своим идеалом мужчины Водонаева считает собственного брата, поскольку последний обладает красотой, спокойствием, умом и интеллигентностью.

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Разумеется, не обошли фанаты стороной и тему секса в жизни красавицы, и в частности, какое время дня она предпочитает для любовных утех. Однако Алена Водонаева несколько разочаровала посетителей микроблога, заявив, что не озадачивает себя мыслями о сексе. “Когда ты не в отношениях (а я не в них и не собираюсь) и у тебя мало свободного времени, S вносится в график”, – пояснила звезда. К слову, ведущая ярко продемонстрировала наличие у себя потрясающей самоиронии: так, на вопрос поклонников о том, в фильме какого жанра она пожелала бы сняться, их любимица заявила, что в “ужастике”.

Источник: www.instagram.com