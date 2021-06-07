 

Разговор Зеленского с Байденом и скандал вокруг украинской футбольной формы. Главное за день

07.06.2021, 23:56, Новости дня
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Байден поговорил с Зеленским

Состоялся второй телефонный разговор между президентами США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Байден пригласил коллегу в июле в гости в США и выразил поддержку суверенитета Украины. Кроме того, он заверил Зеленского в гарантиях безопасности по “Северному потоку – 2” и обещал, что позицию Украины учтут на саммите НАТО, сообщил Офис президента. 

Вокруг новой формы сборной Украины по футболу разгорелся скандал

Форму продемонстрировал 6 июня в Facebook президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. На футболке разместили контур карты Украины, а также надписи: “Слава Украине!” и “Героям слава!”.

Форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы 2020 одобрил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

После демонстрации формы в российском министерстве иностранных дел ее назвали “обманкой”. Спикера МИД РФ Марию Захарову возмутили слоган “Слава Украине” и то, что карта Украины изображена вместе с оккупированным Россией Крымом.

Посольства Соединенных Штатов и Великобритании в Киеве высказались в поддержку новой формы национальной сборной Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился ко “всем, кто начал шипеть на форму сборной Украины”, и пообещал, что страна не позволит оскорблять национальные символы.

Суд начал рассмотрение по существу дела о катастрофе рейса MH17

В Нидерландах прошло заседание Окружного суда Гааги, который начал рассматривать по существу дело о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 над оккупированным Донбассом. Ни один из четырех обвиняемых в суд не явился.

В Украине начали выдавать международные свидетельства о вакцинации

Украинцы, которые завершили иммунизацию против коронавируса, теперь могут получить бумажное международное свидетельство о вакцинации. Срок его действия – один год. Минздрав просит не путать такие свидетельства с “COVID-сертификатами”. 

Кабинет Министров Украины разрешил смягчить карантинные ограничения, касающиеся массовых мероприятий, работы заведений общественного питания и правил въезда. Кафе и ресторанам разрешено работать круглосуточно, а на въезде в страну теперь можно будет предъявлять вместо ПЦР-теста экспресс-тесты на антиген или документ о вакцинации против коронавируса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с COVID-19 стабилизируется. Все области – в “желтой” зоне карантина, четыре близки к переходу в “зеленую”.

Притула вышел из “Голоса”

Телеведущий Сергей Притула объявил о выходе из “Голоса”. Он подчеркнул, что не уходит из политики, но уходит из партии, “которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства отдалилась от наших изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата”.

В свою очередь, в партии заявили, что “не удивлены тем, что личные амбиции Сергея Притулы и желание получить руководящие должности любой ценой взяли верх над общей целью”.

Bihus.info опубликовал последнюю часть “пленок Медведчука”

Проект Bihus.info опубликовал четвертую и последнюю часть записей, на которых, по данным журналистов, глава политсовета “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор Медведчук участвует в переговорах по покупке у России газа и электричества, а также отговаривает представителей боевиков от выгодного Украине обмена.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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