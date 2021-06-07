 

В Москве оштрафовали уехавшего из страны оппозиционера Гудкова из-за акции в поддержку Навального

07.06.2021, 23:56, Новости дня
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Гудкова признали виновным по ч. 5 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). Защита намерена обжаловать это решение.

В протоколе сказано, что полицейские 28 января обнаружили в Telegram-канале Гудкова видеозапись, “в ходе осмотра которой установлено, что 23 января он принимал участие в несанкционированном митинге”. В полиции посчитали, что он “привлекал внимание граждан и СМИ, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, аплодировал и размахивал руками”.

В протоколе сказано, что полицейские 28 января обнаружили в Telegram-канале Гудкова видеозапись, «в ходе осмотра которой установлено, что 23 января он принимал участие в несанкционированном митинге по адресу Москва, Пушкинская площадь, д.1».

— Апология протеста (@apologiaprotest) June 7, 2021

Контекст:

Гудков – российский политик, в 2006 году стал членом партии “Справедливая Россия”. В 2011-м был избран в Госдуму VI созыва от этой политсилы. В 2014 году, когда РФ аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года, Гудков не поддержал аннексию во время голосования в Госдуме.

1 июня 2021 года в Москве и Московской области провели ряд обысков по адресам, связанным с Гудковым. По информации его отца Геннадия Гудкова, всего у семьи провели 10 обысков, в которых участвовало более 140 российских силовиков.

Обыски проводили также у бывшего помощника Гудкова, экс-главы общественной организации “Открытая Россия” Александра Соловьева и у начштаба Гудкова Виталия Соловьева.

К вечеру стало известно, что Гудкова задержали на двое суток в качестве подозреваемого. Политику вменяют причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах.

3 июня политика отпустили. Ему не предъявили никаких подозрений и не назначили меру пресечения, но он остался подозреваемым по уголовному делу.

Гудков сообщил 6 июня, что выехал из РФ в Украину. Политик заявил, что опасается уголовного преследования в РФ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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