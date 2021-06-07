Россия запретила въезд девяти чиновникам Канады, включая министров и начальника разведки

В список невъездных попали:

Дэвид Ламетти, министр юстиции и генеральный прокурор Канады;

Энн Келли, руководитель федеральной тюремной службы Канады;

Бренда Лаки, комиссар Королевской канадской конной полиции;

Марси Суркес, руководитель управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Канады;

Доминик Леблан, министр по взаимодействию с регионами Канады;

Джоди Томас, заместитель министра национальной обороны Канады;

Майк Руло, заместитель начальника штаба национальной обороны Канады;

Брайан Бреннан, заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции;

Скотт Бишоп, контр-адмирал, начальник разведывательного управления Вооруженных сил Канады.

“Официальная Оттава продолжает на различных уровнях поддерживать направленные против России инициативы, проявляя неуместную и контрпродуктивную активность в поддержке ультранационалистического режима в Киеве и русофобских сил в Прибалтике, безосновательные обвинения нашей страны в “агрессии” против Украины, а также попытки вмешиваться во внутрироссийские дела”, – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Контекст:

24 марта Канада ввела санкции в отношении девяти российских чиновников и силовиков: главы ФСБ Александра Бортникова, директора ФСИН Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова, замглавы администрации президента Сергея Кириенко, замминистра обороны Алексея Криворучко, полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, замминистра обороны Павла Попова, начальника управления по внутренней политике администрации президента Андрея Ярина и главы Росгвардии Виктора Золотова.

В заявлении МИД Канады говорилось, что санкции против российских чиновников вводятся “в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, совершаемые в России”. Министр иностранных дел Канады Марк Гарно пояснял, что речь идет о должностных лицах, причастных к покушению на Навального и его судебному преследованию.

Аналогичные санкции 2 марта ввел Евросоюз. Российским чиновникам запретили въезд в ЕС, а их активы на территории Евросоюза были заморожены.

Следом за ЕС санкции ввели и США. Помимо персональных ограничений, США исключили Россию из списка стран, в которые могут быть разрешены продажа и экспорт вооружений.

Позднее к европейским санкциям против российских чиновников в связи с отравлением Навального присоединились Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина.

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