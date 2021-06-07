Россиян предупредили о рисках турпоездок в «закрытые» страны

Ростуризм и Росавиация рекомендуют учитывать риски туристических поездок в страны, регулярное авиасообщение с которыми пока Россией не возобновлено, говорится в совместном заявлении ведомств.

«В настоящее время с целым рядом стран, включая Кипр и Тунис, регулярное авиасообщение не возобновлено. По данным направлениям осуществляются только грузопассажирские рейсы, которые не предусмотрены для перелетов с туристическими целями», – приводит РИА «Новости» сообщение.

В заявлении ведомства отметили, что понимают желание туристов отдохнуть, а бизнеса – работать, однако те и другие должны помнить о существующих рисках. Так, по словам специалистов, турист рискует частично или полностью не получить услугу, за которую внес оплату, а бизнес – получить убытки и не оправдать доверие клиентов.

«Ростуризм и Росавиация рекомендуют туристам тщательно выбирать направления для путешествий, с учетом данных рисков», – заключается в заявлении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян ориентироваться на внутренний туризм. По ее словам, международный туризм тоже восстановится благодаря массовой вакцинации людей от COVID-19, но на это нужно время.