 

Apple представила операционную систему iOS 15

07.06.2021, 23:54, Новости дня
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Американская корпорация Apple в рамках всемирной конференции разработчиков WWDC 2021 представила 15-ю версию мобильной операционной системы iOS для устройств линейки iPhone и iPod Touch.

Новая версия мобильной операционной системы iOS получила множество изменений. В частности, разработчики добавили целый список функций приложению для общения FaceTime.Так, iPhone получил функцию шумоподавления, научившись выделять голос говорящего. Кроме того, появился режим «Сетка» для групповых звонков и портретный режим с размытым фоном. Помимо этого, веб-версию FaceTime научили работать на смартфонах других производителей, передает РИА «Новости».

С выходом новой версии мобильной операционной системы iOS в смартфонах Apple появилась возможность просматривать видео «картинка в картинке» в рамках новой функции SharePlay. Также разработчики изменили в iOS 15 логику работы уведомлений – заявлена так называемая сводка уведомлений, которая позволит пользователю концентрироваться на важном. Вместе с этой опцией связан и «Фокус», специальная возможность с использованием искусственного интеллекта, дающая возможность отключить отвлекающие приложения.

В iOS 15 появилась функция распознавания текста через камеру или фотографии. Кроме того, с выходом новой версии мобильной операционной системы iPhone получили возможность искать объекты на снимках.

Значительные обновления получили приложения «Кошелек», «Погода» и «Карты». Первому разработчики добавили расширенную поддержку UWB (не работает в России) и интеграцию со всевозможными умными ключами. В США «Кошелек» теперь может заменить водительское удостоверение. Приложение «Погода» стало красочнее, в нем появились новые анимационные эффекты и карты. Apple Maps получило множество новых функций.

Новые функции появились и для наушников AirPods. Так, функция «Фокусирование» научилась выделять нужный голос. Теперь гарнитуру старших моделей можно найти через «Локатор». Пространственное звучание для больших AirPods, как пообещали в компании, даст многомерный звук.

Открытое бета-тестирование iOS 15 стартует в июне, а релиз новой версии ОС ожидается в сентябре.

Напомним, в мае создатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал пользователей смартфонов iPhone «цифровыми рабами» американской компании Apple.



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