 

Венедиктов назвал Протасевича заложником: Находится под давлением

07.06.2021, 23:36, Разное
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На прошлой неделе белорусский гостелеканал ОНТ представил интервью основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, который был задержан в аэропорту Минска 23 мая. Блогер осудил оппозицию и признал вину в организации массовых несанкционированных акций протеста в стране.

По мнению Алексея Венедиктова, это интервью является доказательством того, что Протасевич “находится под давлением” белорусских властей. Мол, Роман сказал это, потому что опасается за свою жизнь. Главред “Эха Москвы” считает блогера заложником.

Венедиктов отметил, что можно только присоединиться к требованиям об освобождении Протасевича, ведь тот задержан нелегально и незаконно. Также главред “Эха Москвы” считает: у российских журналистов нет профессиональной солидарности, чтобы понять омерзительность своих действий и высказываний.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщений о минировании. На борту находился Роман Протасевич. В небо вылетел истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29, чтобы якобы сопроводить самолет. После посадки сообщения о бомбе не подтвердились.



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